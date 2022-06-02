Про це президент України розповів під час Міжнародного безпекового форуму в Братиславі. Участь Володимир Зеленський взяв в онлайн-форматі.

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Росія зібрала на Донбасі все, що могла, – Зеленський

На Харківському напрямку у нас є на сьогодні є потужні кроки вперед. На Сході нашої держави – дуже складна ситуація. Там Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що в них є, – пояснив український президент.

Щодня, додав Зеленський, на фронті на Донбасі гине до сотні наших захисників. Кількість поранених сягає 400 – 500 військових. Глава України зауважив: саме на Донбасі наші воїни ведуть битву за європейські свободи і цінності.

Перед Україною – великий виклик

Зеленський розповів, що з деокупацією Київщини не прийшло завершення війни. Перед Україною – великі виклики.

Проте, ми віримо в нашу перемогу і сумнівів у тому, що ми переможемо немає,

– завершив Зеленський.

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Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку – дуже складна

Зазначимо, що однією з найважчих, за інформацією Генштабу, залишається ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. Там окупанти продовжують штурмові дії. Вороги посилено обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції наших оборонців.

Що відбувається на фронті на Сході України