Об этом президент Украины рассказал во время Международного форума безопасности в Братиславе. Участие Владимир Зеленский принял в онлайн-формате.

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Россия собрала на Донбассе все, что могла – Зеленский

На Харьковском направлении у нас есть сегодня мощные шаги вперед. На Востоке нашего государства очень сложная ситуация. Там Россия собрала все свои войска на сегодня, все, что у них есть,

– объяснил украинский президент.

Каждый день, добавил Зеленский, на фронте на Донбассе погибает до сотни наших защитников. Число раненых достигает 400 – 500 военных. Глава Украины отметил, что именно на Донбассе наши воины ведут битву за европейские свободы и ценности.

Перед Украиной – большой вызов

Зеленский рассказал, что с деоккупацией Киевщины не пришло завершение войны. Перед Украиной – большие вызовы.

Тем не менее, мы верим в нашу победу и сомнений в том, что мы победим нет,

– завершил Зеленский.

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Ситуация на Северодонецком направлении – очень сложная

Отметим, что одной из самых трудных, по информации Генштаба, остается ситуация на Северодонецком направлении. Там кафиры продолжают штурмовые действия. Враги усиленно обстреливают гражданскую инфраструктуру и позиции наших защитников.

Что происходит на фронте на Востоке Украины

На слобожанском направлении враг продолжает готовить наступательные действия. Подразделения пополняют утраченное вооружение и технику.

В Харьковском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции и обстреливают гражданскую инфраструктуру.

На Славянском направлении враг создает себе условия для ведения наступления, а на Донецком – плеет из минометов, РСЗО и артиллерии.

На Бахмутском направлении россияне наступали в районе Камышевахи, Николаевки, Врубовки, Берестового и Белогоровки. Боевые действия там до сих пор продолжаются.

Также российские войска нанесли мощные авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки.

Смотрите в видео: какая ситуация сейчас в Северодонецке