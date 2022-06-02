При этом захватчики обстреливают ряд населённых пунктов региона. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 2 июня.

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Оккупанты готовятся к наступлению в направлении Славянска

Основные свои усилия на Славянском направлении вражеские подразделения сосредоточили на создании условий для дальнейших наступательных действий . Вместе с тем в течение суток продолжались обстрелы российскими оккупантами населенных пунктов региона, в частности, объектов гражданской инфраструктуры в следующих районах:

Длинное;

Вернополье;

Грушуваха;

Большая Камышеваха;

Гусаровка.

К слову, в это время на Харьковском направлении активных боевых действий вражеские войска не проводили. Там они пытаются удержать занятые позиции и логистические маршруты, а также сосредоточились на сдерживании сил обороны Украины. Не утихают обстрелы гражданской инфраструктуры в районах таких населенных пунктов:

Циркуны;

Старая Гнилица;

Победа;

Старый Салтов.

Кроме того, враг нанес авиационные удары вблизи населенного пункта Новое.

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Ситуация на Востоке Украины 2 июня

По актуальной информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, на Донецком направлении российские кафиры продолжают применять минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по всей линии разграничения.

На Лиманском направлении кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сосновое, Святогорск, Старый Караван и Райгородок. Совершали также штурмовые действия в направлении Соснового, Студенок, Яровой – боевые действия там продолжаются до сих пор.

На Северодонецком направлении враг продолжает обстреливать позиции наших защитников и защитниц, а также гражданскую инфраструктуру в одноименном городе и Лисичанске. Вражеская штурмовая авиация ударила вблизи Устиновки и Боровского. Кроме того, вблизи Боровского противник пытался идти по штурму , впрочем без успеха.

На Бахмутском направлении кафиры шли штурмом и наступали в районах Камышевахи, Николаевки, Врубовки, Берестового и Белогоровки – боевые действия продолжаются до сих пор.

На Авдеевском и Кураховском направлениях активных боевых действий подразделения вражеского войска не проводились, пытаются усилить свою группировку и возобновить потери. Нанес авиаудара по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, зафиксированы вражеские обстрелы ряда других населенных пунктов региона, в частности, Авдеевки и Торецкая.

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