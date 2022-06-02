При цьому загарбники обстрілюють низку населених пунктів регіону. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 2 червня.

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Окупанти готуються до наступу у напрямку Слов'янська

Основні свої зусилля на Слов'янському напрямку ворожі підрозділи зосередили на створенні умов для подальших наступальних дій. Разом з тим протягом доби тривали обстріли російськими окупантами населених пунктів регіону, зокрема об'єктів цивільної інфраструктури у таких районах:

Довгеньке;

Вірнопілля;

Грушуваха;

Велика Комишуваха;

Гусарівка.

До слова, тим часом на Харківському напрямку активних бойових дій ворожі війська не проводили. Там вони намагаються утримати зайняті позиції та логістичні маршрути, а також зосередились на стримуванні Сил оборони України. Не вщухають обстріли цивільної інфраструктури у районах таких населених пунктів:

Циркуни;

Стара Гнилиця;

Перемога;

Старий Салтів.

Крім того, ворог завдав авіаційних ударів поблизу населеного пункту Нове.

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Ситуація на Сході України 2 червня

За актуальною інформацією Генштабу Збройних Сил України, на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосовувати міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по всій лінії розмежування.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Соснове, Святогірськ, Старий Караван і Райгородок. Здійснювали також штурмові дії у напрямку Соснового, Студенок, Ярової, – бойові дії там тривають досі.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог й далі обстрілює позиції наших захисників і захисниць, а також цивільну інфраструктуру в однойменному місті та Лисичанську. Ворожа штурмова авіація вдарила поблизу Устинівки та Борівського. Крім того, поблизу Борівського противник намагався йти штурмом, втім без успіху.

На Бахмутському напрямку окупанти йшли штурмом і наступали у районах Комишувахи, Миколаївки, Врубівки, Берестового та Білогорівки – бойові дії тривають досі.

На Авдіївському та Курахівському напрямках активних бойових дій підрозділи ворожого війська не проводили, намагаються посилити своє угруповання й відновити втрати. Завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Мар'їнки. Крім того, зафіксовані ворожі обстріли низки інших населених пунктів регіону, зокрема Авдіївки та Торецька.

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