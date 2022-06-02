Росіяни продовжили обстріли на Криворізькому напрямку

Відповідну інформацію у вечірньому зведенні 2 червня повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що окупанти були змушені перейти до оборони непідготовлених рубежів на Криворізькому напрямку.

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У Генштабі ЗСУ розповів, що збройні сили Росії активізували роботу своїх засобів радіоелектронної боротьби. Окрім того, окупанти продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру на Криворізькому напрямку.

Армія агресора здійснила вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів:

  • Широке;
  • Лепетиха;
  • Шевченкове;
  • Осокорівка;
  • Партизанське та інших.

Яка ситуація на Криворізькому напрямку

  • Збройні сили Росії на Криворізькому напрямку підірвали мости в районах Давидового Броду та Великої Олександрівки. У такий спосіб окупанти намагаються сповільнити контрнаступ українських підрозділів.
  • Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що загарбники перейшли до оборони на непідготовленому рубежі Давидів Брід – Білогірка – Андріївка.
  • В оперативному командуванні "Південь" теж інформували про підрив мостів через річку Інгулець. Повідомлялося, що загарбники намагаються протидіяти контрнаступу ЗСУ.
  • Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомляв, що росіяни зруйнували міст у Давидовому Броді, адже бояться контрнаступу української армії.
  • Попри це збройні сили Росії не припиняються обстрілювати Дніпропетровську область. Зранку 2 червня на Дніпропетровщині знову було неспокійно.
  • Під обстріли потрапили території Зеленодольської та Апостолівської громад, що в Криворізькому районі. Росіяни стріляли з артилерії.
  • Додамо, що російські військові вже не вперше обстрілюють Дніпропетровську область. У ніч проти 1 червня з артилерії вони також били по Зеленодольській громаді.
  • Також росіяни 1 червня вдарили з реактивних систем залпового вогню "Торнадо" по Синельниківському району, внаслідок чого на території Великомихайлівської громади знайшли уламки снарядів та касетні елементи.
  • 30 травня російські військові відкривали вогонь по Апостолівській громаді.

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