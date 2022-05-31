Загалом день 30 травня на Дніпропетровщині минув відносно спокійно. Адже в інфраструктуру населених пунктів чи житлові комплекси нічого не "прилетіло". Тому й постраждалих, на щастя, немає. Про це повідомив голова місцевої обласної ради Микола Лукашук.

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Сьогоднішній день можна назвати відносно спокійним. Після нічних обстрілів Криворізького району, окупанти знову поцілили по території Апостолівської громади. На щастя, в самі населені пункти нічого не прилетіло,

– написав Лукашук.

Станом на 20:30 ситуація в регіоні була спокійна і контрольована. Критична інфраструктура функціонує, область живе мирним життям, наскільки це можливо.

Обстріл Дніпропетровщини: останні новини

У ніч проти 30 травня російські окупанти обстріляли з артилерії Криворізький район. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко розповів, що вночі в регіоні була довга повітряна тривога. Вогонь окупанти відкривали по Зеленодольській та Апостолівській громадах. На щастя, обійшлося без постраждалих і жертв.

Вночі 28 травня загарбники поцілили в церкву в Зеленодольській громаді. Відомо, що внаслідок артилерійської атаки є руйнування. Від удару пошкоджені вікна храму, огорожа, а також ворота. Ніхто не постраждав. Що стосується інших громад області, то там ніч там минула спокійно та без обстрілів.

27 травня ворог випустив ракету по казармах Національної гвардії. Цю інформацію журналістам 24 каналу підтвердили у пресслужбі силового відомства. Внаслідок ворожої атаки жертви. Що стосується їхньої кількості, то таких деталей не повідомили. Інформацію приховують для того, щоб нею не змогли скористатися росіяни.

26 травня на Дніпропетровщині теж було неспокійно. З артилерії росіяни обстріляли Криворізький район, а саме – Апостолівську громаду. Атака знову відбулася вночі. На щастя, окупанти поцілили в поля. Тому постраждалих не було.

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