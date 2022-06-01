Про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що хоч уночі в області й не лунали тривоги, але без обстрілів не минулося.

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Внаслідок атаки минулось без постраждалих

Валентин Резніченко зазначив, що ворожа атака по Зеленодольській громаді минулась без жертв і постраждалих.

Крім того, він розповів, яка зараз ситуація у Широківській громаді. Зі слів глави ОВА, там працювали електрики. Вони намагались відновити роботу лінії, пошкодженої напередодні російськими військами. Тоді окупанти з мінометів били по одному з сіл місцевої громади.

Поділився актуальною інформацією і глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він зазначив, що ворог відкрив вогонь по прикордонній території Зеленодольської громади. На щастя, влучань у населені пункти не було.

Що стосується електропостачання в селі Широківської громади, то його вдалося відновити. Лукашук підкреслив, що "населений пункт зі світлом".

Ситуація в інших громадах області наразі спокійна. Крім того, він додав, що на Дніпропетровщині військових "другої армії світу" немає.

Дніпропетровську область обстрілюють щодня

30 травня російські військові відкривали вогонь по Апостолівській громаді. Тоді Микола Лукашук зазначив, що минулося без "прильотів" по населених пунктах.

У ніч проти 28 травня окупанти влучили у церкву Зеленодольської громади. Відомо про руйнування на її території. Крім того, пошкоджень зазнали вікна самого храму, огорожа й ворота. Того разу теж вдалося обійтись без жертв і постраждалих.

Моторошним був удар 27 травня. Тоді ворожі військові атакували казарми Національної гвардії ракетою. У пресслужбі силового відомства 24 каналу підтвердили інформацію про жертв. Наразі це єдина інформація, якою ми володіємо.

Неспокійним було й 26 травня на Дніпропетровщині. Тоді окупанти також відкривали вогонь по Апостолівській громаді. Знову ж таки, влучили російські загарбники по полях, тож минулося без жертв, а сама атака відбулася вночі.

Ми нагадуємо, що ризик ракетних атак по всій Україні все ще дуже високий. Тож задля вашої ж безпеки не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Це може зберегти вам життя.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 1 червня: дивіться відео