Про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що хоч уночі в області й не лунали тривоги, але без обстрілів не минулося.
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Внаслідок атаки минулось без постраждалих
Валентин Резніченко зазначив, що ворожа атака по Зеленодольській громаді минулась без жертв і постраждалих.
Крім того, він розповів, яка зараз ситуація у Широківській громаді. Зі слів глави ОВА, там працювали електрики. Вони намагались відновити роботу лінії, пошкодженої напередодні російськими військами. Тоді окупанти з мінометів били по одному з сіл місцевої громади.
Поділився актуальною інформацією і глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він зазначив, що ворог відкрив вогонь по прикордонній території Зеленодольської громади. На щастя, влучань у населені пункти не було.
Що стосується електропостачання в селі Широківської громади, то його вдалося відновити. Лукашук підкреслив, що "населений пункт зі світлом".
Ситуація в інших громадах області наразі спокійна. Крім того, він додав, що на Дніпропетровщині військових "другої армії світу" немає.
Дніпропетровську область обстрілюють щодня
- 30 травня російські військові відкривали вогонь по Апостолівській громаді. Тоді Микола Лукашук зазначив, що минулося без "прильотів" по населених пунктах.
- У ніч проти 28 травня окупанти влучили у церкву Зеленодольської громади. Відомо про руйнування на її території. Крім того, пошкоджень зазнали вікна самого храму, огорожа й ворота. Того разу теж вдалося обійтись без жертв і постраждалих.
- Моторошним був удар 27 травня. Тоді ворожі військові атакували казарми Національної гвардії ракетою. У пресслужбі силового відомства 24 каналу підтвердили інформацію про жертв. Наразі це єдина інформація, якою ми володіємо.
- Неспокійним було й 26 травня на Дніпропетровщині. Тоді окупанти також відкривали вогонь по Апостолівській громаді. Знову ж таки, влучили російські загарбники по полях, тож минулося без жертв, а сама атака відбулася вночі.
Ми нагадуємо, що ризик ракетних атак по всій Україні все ще дуже високий. Тож задля вашої ж безпеки не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Це може зберегти вам життя.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 1 червня: дивіться відео