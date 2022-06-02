Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, обстріли сталися приблизно о 7:35. Тоді в області якраз тривала повітряна тривога.

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Вночі знову було неспокійно у Криворізькому районі: під обстріли потрапили території:

Зеленодольської,

Апостолівської громад.

На щастя, постраждалих немає, руйнувань також. Внаслідок обстрілів не виникло аварійних ситуацій, які призвели б до перебоїв з електро- чи газопостачанням. Вся критична інфраструктура в області працює.

Наразі в громадах Дніпропетровщини все спокійно.

Зауважимо, що російські військові вже не вперше обстрілюють Дніпропетровську область. У ніч проти 1 червня з артилерії вони також били по Зеленодольській громаді. Тоді атака також минулась без жертв і постраждалих.

Ворог регулярно обстрілює Дніпропетровську область

30 травня російські військові відкривали вогонь по Апостолівській громаді. Тоді Микола Лукашук зазначив, що минулося без "прильотів" по населених пунктах.

У ніч проти 28 травня окупанти влучили у церкву Зеленодольської громади. Відомо про руйнування на її території. Крім того, пошкоджень зазнали вікна самого храму, огорожа й ворота. Того разу теж вдалося обійтись без жертв і постраждалих.

Моторошним був удар 27 травня. Тоді ворожі військові атакували казарми Національної гвардії ракетою. У пресслужбі силового відомства 24 каналу підтвердили інформацію про жертв. Наразі це єдина інформація, якою ми володіємо.

Неспокійним було й 26 травня на Дніпропетровщині. Тоді окупанти також відкривали вогонь по Апостолівській громаді. Знову ж таки, влучили російські загарбники по полях, тож минулося без жертв, а сама атака відбулася вночі.

Ризик ракетних атак по всій Україні все ще дуже високий. Тож задля вашої ж безпеки не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Це може зберегти вам життя.

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