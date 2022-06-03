Согласно информации, на Славянском направлении враг сосредоточил группировку, насчитывавшую до 20 батальонных тактических групп.

Важно ВСУ свели на нет попытки россиян захватить 2 поселка на Северодонецком направлении

Также оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение. Для этого они вели наступление в направлениях на населенные пункты Барвенково и Святогорск. Однако успехов там не было.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении враг сосредотачивал основные усилия в районе города Северодонецк.