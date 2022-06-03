Историю бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Воин рассказал, как впервые попал под авиаудар.
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Россияне ошибочно считали авиацию своим преимуществом
Юрий раньше воевал на Донбассе, но там кафиры авиацию не использовали. Поэтому впервые боевую команду: "Внимание, воздух!" офицер услышал 24 февраля 2022 года. Воин признался, что не понимал, чего ждать. В первые дни войны российская авиация чувствовала себя безнаказанной. Самолеты заходили на удобных для себя высотах и направлениях и наносили точные удары.
Российские военные считали авиацию одним из своих преимуществ. Они очень недооценили украинские силы противовоздушной обороны.
В первые же дни российская пропаганда быстро рапортовала о том, что украинская ПВО и авиация уничтожены. Сейчас враг со своими самолетами буквально жмется где-то на предельных высотах, на предельной дальности, потому что он нашей ПВО просто "закошен". Их самолеты падают, как дохлые мухи,
– рассказал Кочевенко.
Юрий Кочевенко рассказал, как ВСУ уничтожают российскую авиацию / Фото Арсена Федосенко
Какое вооружение используют ВСУ для защиты неба
- переносные зенитно-ракетные комплексы украинского производства;
- американские Stinger;
- польские Piorun;
- британские Starstreak.
По словам офицера, британские ПЗРК эффективно уничтожают российские дроны. Благодаря ему воины каждый день ликвидируют вражеские беспилотники типа "Орлан".
Мы обрезали врагу крылья, теперь наша задача – выколоть ему глаза,
– заметил Юрий.
Воин добавил, что действительная эффективность работы Вооруженных Сил Украины измеряется не сбитыми российскими самолетами, а тем, что враг вообще боится использовать эти самолеты.
Кстати, сегодня, 3 июня, Юрий празднует свой 39-й день рождения . Наш защитник отметил, что его жизнь только начинается. Все желающие сделать ему подарок офицер призвал отправить деньги на армию.
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Общие потери русской армии на войне в Украине
- личного состава – около 30 950 бойцов,
- танков – 1 367 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 366 единиц,
- артиллерийских систем – 675 единиц,
- РСЗО – 207 единиц,
- средств ПВО – 95 единиц,
- самолетов – 210 единиц,
- вертолетов – 175 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 единиц,
- крылатых ракет – 121 единица
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 329 единиц,
- специальной техники – 51 единица.
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