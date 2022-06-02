Об этом рассказали в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. С помощью этого вертолета оккупанты должны были идти на украинскую столицу, но попали на нем разве на дно Киевского моря.

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Так выглядит "мощь второй армии мира"

Украинские военные отмечают, что вертолет "приводнить" удалось в начале полномасштабного вторжения. Теперь же его вытащили со дна, чтобы он не загрязнял нам воду.

Сам же экипаж вражеской машины, видимо, стал пищей для местных рыб. А вот ее остатки дают каждому возможность наглядно познакомиться со "всей мощью второй армии мира".



Российский вертолет достали со дна Киевского моря / Фото из фейсбука 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев

Отметим, что с 24 февраля россияне понесли просто огромные потери в войне против Украины. Наши защитники и защитницы отправили на тот свет десятки тысяч оккупантов, а также уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Еще немного и будет 31 тысяча "двухсотых" оккупантов

За почти 100 дней войны нам удалось уничтожить 30 850 российских военных. Причем за минувшие сутки в ад отправили 150 бойцов страны-агрессора.

Вражеская техника тоже ежедневно превращается в лом. Мы уже лишили "вторую армию мира" 1 363 танков, 3 354 боевых бронированных машин, 661 артиллерийской системы, 207 ракетных систем залпового огня, 95 единиц средств ПВО, 2 325 автомобилей и автоцистерн, а также 51 единицы специальной техники. Кроме того, у врага стало на 210 самолетов, 175 вертолетов, 521 БпЛА, 120 крылатых ракет и 13 судов меньше.

Где сейчас горячее всего на фронте: коротко о главном

Лиманское направление. Рядом с населенным пунктом Райгородок шли бои. Вследствие них российские военные не только понесли потери, но и отступили.

Рядом с населенным пунктом Райгородок шли бои. Вследствие них российские военные не только понесли потери, но и отступили. Северодонецкое направление. Оккупанты пробовали взять штурмом Боброво и Устиновку. Для этого они использовали минометы. Но и в этом случае им не удалось достичь поставленных перед собой целей.

Оккупанты пробовали взять штурмом Боброво и Устиновку. Для этого они использовали минометы. Но и в этом случае им не удалось достичь поставленных перед собой целей. Неспокойно также в Камышевахе. Ее военные "второй армии мира" также хотели штурмовать. Часть города они таки взяли под контроль. В то же время стоит понимать, что там продолжаются бои.

Ее военные "второй армии мира" также хотели штурмовать. Часть города они таки взяли под контроль. В то же время стоит понимать, что там продолжаются бои. А вот отступить захватчикам пришлось в районе Нагорного и Белогоровки. Наши защитники накрыли там россиян огнем. Что и заставило их передумать относительно возможного штурма населенных пунктов.

Достойно внимания – артиллерия поджарила оккупантов, которые вытоптали обидное слово: смотрите видео