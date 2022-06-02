Про це розповіли у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. За допомогою цього гелікоптера окупанти мати йти на українську столицю, але потрапили на ньому хіба що на дно Київського моря.

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Так виглядає "міць другої армії світу"

Українські військові наголошують на тому, що гелікоптер "приводнити" вдалося на початку повномасштабного вторгнення. Тепер же його витягнули з дна, щоб він не забруднював нам воду.

Сам же екіпаж ворожої машини, мабуть, став поживою для місцевих риб. А от її залишки дають кожному можливість наочно познайомитись з "усією міццю другої армії світу".



Російський гелікоптер дістали з дна Київського моря / Фото з фейсбука 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців

Зауважимо, що з 24 лютого росіяни зазнали просто шалених втрат у війні проти України. Наші захисники та захисниці відправили на той світ десятки тисяч окупантів, а також знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Ще трохи – і буде 31 тисяча "двохсотих" окупантів

За майже 100 днів війни нам вдалося знищити 30 850 російських військових. Причому за минулу добу до пекла відправили 150 бійців країни-агресорки.

Ворожа техніка теж щоденно перетворюється на брухт. Ми вже позбавили "другу армію світу" 1363 танків, 3354 бойових броньованих машин, 661 артилерійської системи, 207 ракетних систем залпового вогню, 95 одиниць засобів ППО, 2325 автомобілів й автоцистерн, а також 51 одиниці спеціальної техніки. Крім того, у ворога стало на 210 літаків, 175 гелікоптерів, 521 БпЛА, 120 крилатих ракет і 13 суден менше.

Де зараз найгарячіше на фронті: коротко про головне

Лиманський напрямок. Поруч з населеним пунктом Райгородок точилися бої. Внаслідок них російські військові не лише зазнали втрат, а й відступили.

Поруч з населеним пунктом Райгородок точилися бої. Внаслідок них російські військові не лише зазнали втрат, а й відступили. Сєвєродонецький напрямок. Окупанти пробували взяти штурмом Боброве й Устинівку. Для цього вони використовували міномети. Але і в цьому випадку їм не вдалося досягнути поставлених перед собою цілей.

Окупанти пробували взяти штурмом Боброве й Устинівку. Для цього вони використовували міномети. Але і в цьому випадку їм не вдалося досягнути поставлених перед собою цілей. Неспокійно також у Комишувасі. Її військові "другої армії світу" також хотіли штурмувати. Частину міста вони таки взяли під контроль. Водночас варто розуміти, що там продовжуються бої.

Її військові "другої армії світу" також хотіли штурмувати. Частину міста вони таки взяли під контроль. Водночас варто розуміти, що там продовжуються бої. А от відступити загарбникам довелося у районі Нагірного та Білогорівки. Наші захисники накрили там росіян вогнем. Що й змусило їх передумати стосовно можливого штурму населених пунктів.

Варте уваги – артилерія підсмажила окупантів, які витоптали образливе слово: дивіться відео