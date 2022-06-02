Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что наша авиация по-прежнему является угрозой для российских оккупантов.

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Но то, что можно сказать – авиация жива, она есть и применяется для разных задач, говорит эксперт.

"Русские пропагандисты уже трижды "прятали" наши Воздушные Силы, но наши пилоты существуют и активно воюют. Поэтому позволю себе оставить интригу и будем наслаждаться тем, что мы можем применить авиацию - как истребительную, так и штурмовую", - говорит Жданов.

Мы достаточно сильно усилили нашу систему ПВО и сегодня российские захватчики отстреливают ракеты либо с территории Беларуси, либо с собственной. Они действительно боятся наших систем ПВО и потому, когда все же залетают в зону поражения, пытаются очень быстро убежать.

– отмечает военный эксперт.

Поэтому можно констатировать, что от вражеских самолетов наше небо более или менее закрыто, говорит Олег Жданов. По его словам, такая тенденция началась еще тогда, когда кафиры активно совершали вылеты из Беларуси под Киев.

"Единственная проблема, которую мы еще пока не устранили в небе полностью – крылатые ракеты", – говорит он.

Работа Воздушных сил ВС Украины – последние приятные новости

Препятствием для циничного плана захватчиков нанести ракетный удар еще раз стали подразделения противовоздушной обороны . В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что 26 мая над акваторией Очакова работали подразделения противовоздушной обороны. Остальные детали в командовании не рассказали.

Украинский пилот на истребителе Миг-29 сбил вражеский самолет около 14:00 27 мая. В командовании Воздушных сил отметили, что в это время российский Су-35 охотился за самолетами украинской штурмовой авиации.

Строковик Национальной гвардии сбил уже три вражеских штурмовика Су-25 . Такой рекорд он поставил всего за полтора месяца. Все три российские "птички" упали от эффективного переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Последний самолет удачно приняла украинская земля 19 мая.

При обстреле Хмельницкой области, состоявшемся 25 мая, наши пилоты смогли уничтожить две вражеские ракеты. Оператическое командование "Запад" поделилось результатами работы украинских пилотов-истребителей.

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