Алексей Данилов подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона не слаба. Однако ПВО просто не успевает за количеством ракет, которое запускают кафиры. Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью.

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Нельзя говорить, что наша ПВО слабая

Секретарь СНБО в ответ на вопрос о том, что россияне нанесли немало ударов по Львовщине, отметил, что оккупанты обстреляли многие города и села в Украине своими ракетами. Алексей Данилов подчеркнул, что защищать нужно всю Украину.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что нельзя говорить, что наша ПВО слаба. Она могла бы быть лучше, но для этого нужно было работать с момента провозглашения независимости.

Говорить, что у нас что-нибудь слабое, это самих себя оскорблять. У нас такое, какое есть. Должно ли оно быть лучше? Конечно, должно было быть. Но для этого нужно было 30 лет государство строить сообща всем, участвовать в этом,

– подчеркнул Данилов.

Интересно! По состоянию на 31 мая украинское ПВО уничтожило по меньшей мере 120 крылатых российских ракет. За минувшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 2 ракеты.

Ракетный удар кафиров по Северодонецку

Российские кафиры ежедневно наносят ракетные удары по территории Украины. Так 31 мая захватчики цинично нанесли удар по Северодонецку, за который сейчас ведутся тяжелые бои. Вражеская ракета попала в цистерну с азотной кислотой .

Поэтому глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей Северодонецка не выходить из укрытий и подготовить защитные маски, смоченные в растворе соды.

Также Гайдай отметил, что важно следить за направлением ветра, ведь это влияет на распространение испарений кислоты.

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