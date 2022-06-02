Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що авіація України досі є загрозою для російських окупантів.

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Але те, що можна сказати – авіація жива, вона є і застосовується для різноманітних завдань, говорить експерт.

"Російські пропагандисти вже тричі "ховали" наші Повітряні сили, але наші пілоти існують та активно воюють. Тому дозволю собі залишити інтригу і будемо насолоджуватися тим, що ми можемо застосувати авіацію – як винищувальну, так і штурмову", – говорить Жданов.

Ми досить сильно підсилили нашу систему ППО і на сьогодні російські загарбники відстрілюють ракети або з території Білорусі, або із власної. Вони дійсно бояться наших систем ППО і тому, коли все ж залітають у зону ураження, намагаються дуже швидко втекти,

– зазначає військовий експерт.

Тому можна констатувати, що від ворожих літаків українське небо більш-менш закрите, говорить Олег Жданов. За його словами, така тенденція розпочалася ще тоді, коли окупанти активно здійснювали вильоти із Білорусі під Київ.

"Єдина проблема, які ми ще поки не усунули в небі повністю – крилаті ракети", – каже він.

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На заваді цинічному плану загарбників завдати ракетного удару вкотре стали підрозділи протиповітряної оборони. У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що 26 травня над акваторією Очакова працювали підрозділи протиповітряної оборони. Інших деталей у командуванні не розповіли.

Український пілот на винищувачі МіГ-29 збив ворожий літак близько 14:00 27 травня. У командуванні Повітряних сил зауважили, що в цей час російський Су-35 полював за літаками української штурмової авіації.

Строковик Національної гвардії збив вже три ворожі штурмовики Су-25. Такий рекорд він поставив всього за півтора місяця. Усі три російські "пташки" впали від ефективного переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Останній літак успішно прийняла українська земля 19 травня.

Під час обстрілу Хмельницької області, що відбувся 25 травня, наші пілоти змогли знищити дві ворожі ракети. Оперативне командування "Захід" поділилось результатами роботи українських пілотів-винищувачів.

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