Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що авіація України досі є загрозою для російських окупантів.
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Але те, що можна сказати – авіація жива, вона є і застосовується для різноманітних завдань, говорить експерт.
"Російські пропагандисти вже тричі "ховали" наші Повітряні сили, але наші пілоти існують та активно воюють. Тому дозволю собі залишити інтригу і будемо насолоджуватися тим, що ми можемо застосувати авіацію – як винищувальну, так і штурмову", – говорить Жданов.
Ми досить сильно підсилили нашу систему ППО і на сьогодні російські загарбники відстрілюють ракети або з території Білорусі, або із власної. Вони дійсно бояться наших систем ППО і тому, коли все ж залітають у зону ураження, намагаються дуже швидко втекти,
– зазначає військовий експерт.
Тому можна констатувати, що від ворожих літаків українське небо більш-менш закрите, говорить Олег Жданов. За його словами, така тенденція розпочалася ще тоді, коли окупанти активно здійснювали вильоти із Білорусі під Київ.
"Єдина проблема, які ми ще поки не усунули в небі повністю – крилаті ракети", – каже він.
Робота Повітряних сил ЗС України – останні приємні новини
- На заваді цинічному плану загарбників завдати ракетного удару вкотре стали підрозділи протиповітряної оборони. У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що 26 травня над акваторією Очакова працювали підрозділи протиповітряної оборони. Інших деталей у командуванні не розповіли.
- Український пілот на винищувачі МіГ-29 збив ворожий літак близько 14:00 27 травня. У командуванні Повітряних сил зауважили, що в цей час російський Су-35 полював за літаками української штурмової авіації.
- Строковик Національної гвардії збив вже три ворожі штурмовики Су-25. Такий рекорд він поставив всього за півтора місяця. Усі три російські "пташки" впали від ефективного переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Останній літак успішно прийняла українська земля 19 травня.
- Під час обстрілу Хмельницької області, що відбувся 25 травня, наші пілоти змогли знищити дві ворожі ракети. Оперативне командування "Захід" поділилось результатами роботи українських пілотів-винищувачів.
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