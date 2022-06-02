У Росії відбувся похорон Боташева

Російські ЗМІ опублікували фотографію з похорону у Карачаєво-Черкесії. Повідомляється, що там прощаються з Боташевим.

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Адміністрація Карачаївського міського округу повідомила про церемонію прощання з Боташевим, цинічно вказавши, що він "героїчно загинув при виконанні свого військового обов'язку".

Деталі загибелі Боташова в офіційних російських заявах не розкриваються. Досі факт його загибелі офіційно не був підтверджений у Росії.

Що відомо про загибель Боташева в Україні

Російська служба BBC повідомляла історію загибелі 63-річного Боташева. Він був за штурвалом Су-25, який українські військові збили в небі над Луганською областю.

У 2012 році його звинуватили у краху винищувача Су-27 під Петрозаводськом, через що військова кра'єра Боташева обірвалася. Відтак, невідомо, чому генерал у відставці брав участь у війні в Україні.

У російському міноборони інформацію щодо його загибелі не коментували. Боташев – найвищий льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку.

За даними BBC, в Україні загинув щонайменше 31 російський військовий льотчик. Через це появу Боташева на війні в Україні пов'язують з тим, що в Росії, ймовірно, брак висококласних фахівців, або ж військове керівництво ставить надскладні завдання.

Втрати Росії в Україні

На ранок 99 дня повномасштабної агресії Росії, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні вже загинуло 30 850 російських військових. Також Росія втратила майже 1400 танків та понад 200 танків.

Важливо зазначити, що Росія у війні проти України втрачає не тільки контрактників і строковиків, але й генералів. Українська влада повідомляла про загибель щонайменше восьми російських генералів.

Водночас у Росії пропагандисти заявляють, що не мають втрат. Голова комітету Держдуми окупантів Андрій Картаполов сказав, що росіяни майже не зазнають втрат у боях із ЗСУ.

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