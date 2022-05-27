Росіяни обстріляли селище Куцуруб та Широке

В пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що 26 травня над акваторією Очакова працювали підрозділи протиповітряної оборони. Інших деталей у командуванні не розповіли.

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Також російські військові ввечері 26 травня здійснили обстріли Куцурубської та Широківської громад. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше. 20 травня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївською областю крилату ракету Х. Російські військові випустили ракету зі стратегічного бомбардувальника.

В оперативному командуванні "Південь" також розповіли про те, що 26 травня ворожий гелікоптер намагався атакувати позиції українських захисників. Однак вертоліт отримав гідну відповідь українських воїнів та змушений був відступити ще до того, як завдав удару.

Російські військові продовжують обстрілювати Миколаївщину

Миколаївська область продовжує потерпати від обстрілів з боку збройних сил Росії. Під час обстрілів окупанти використовують ракети, міномети, артилерію.

20 травня війська агресора вдарили по передмістю Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Також росіяни вдарили по Широківській громаді.

21 травня російські загарбники вдруге вдарили в базу будівельної компанії у Миколаївській області. Обстріл ворога призвів до пожежі на невеликій заправній станції.

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Ввечері 24 травня збройні сили Росії з артилерії обстріляли Миколаїв. Окупанти використали ракетну систему залпового вогню "Торнадо-С". Унаслідок ворожих обстрілів протягом 24 травня відразу 4 людини у Миколаївській області отримали поранення.

У ніч проти 25 травня росіяни вкотре обстріляли Миколаїв зі "Смерчів". Нічні обстріли російських окупантів призвели до загибелі двох мирних людей. Ще двоє цивільних отримали поранення.

Ворожі обстріли продовжилися і 26 травня. Пізно ввечері у Миколаєві та Херсоні повідомляли про гучні звуки вибухів.

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