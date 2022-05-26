Дві людини загинули внаслідок обстрілу Первомайського та селища Березнегувате

Збройні сили Росії обстріляли містечко Первомайське, внаслідок чого там загинула одна людина. Ще однією жертвою російських військових стала людина у Березнегуватській громаді.

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Росіяни вдень і вночі вели обстріли по селищу Березнегувате. Там російські удари також призвели до поранення в однієї людини.

Інша людина отримала поранення внаслідок обстрілів села Солончаки. Вогонь російських військових пошкодив 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури у Солончаках.

У селі Котляреве внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та житловий будинок із господарчими будівлями. У Баштанському районі росіяни знову обстріляли території Широківської громади.

Унаслідок цього пошкоджені та зруйновані житлові будинки.

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