Дві людини загинули внаслідок обстрілу Первомайського та селища Березнегувате
Збройні сили Росії обстріляли містечко Первомайське, внаслідок чого там загинула одна людина. Ще однією жертвою російських військових стала людина у Березнегуватській громаді.
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Росіяни вдень і вночі вели обстріли по селищу Березнегувате. Там російські удари також призвели до поранення в однієї людини.
Інша людина отримала поранення внаслідок обстрілів села Солончаки. Вогонь російських військових пошкодив 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури у Солончаках.
У селі Котляреве внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та житловий будинок із господарчими будівлями. У Баштанському районі росіяни знову обстріляли території Широківської громади.
Унаслідок цього пошкоджені та зруйновані житлові будинки.
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Російські військові обстрілюють Миколаїв та область
- Збройні сили Росії постійно обстрілюють Миколаїв та область, при цьому ведуть вогонь навіть з окупованих територій Херсонської області. Через це в підрозділів протиповітряної оборони вкрай мало часу, щоб відреагувати на загрозу ракетного удару.
- Попри це ввечері 20 травня сили ППО збили над Миколаївщиною крилату ракету Х. Росіяни випустили ракету зі стратегічного бомбардувальника.
- Також 20 травня окупанти обстрілювали передмістя Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Окрім того, зафіксували обстріли в Широківській громаді.
- 21 травня російські загарбники вдруге вдарили в базу будівельної компанії. Внаслідок ворожої атаки загорілася невелика заправна станція.
- Ввечері 24 травня російські військові завдали артилерійського удару по Миколаєву. Окупанти використали ракетну систему залпового вогню "Торнадо-С". У ніч проти 25 травня росіяни знову обстріляли Миколаїв зі "Смерчів".
- Унаслідок ворожих обстрілів протягом 24 травня поранення у Миколаївській області отримали 4 людини.
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