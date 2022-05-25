Таку інформацію повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Збройних Сил України Олександр Мотузяник у вечірньому зведенні, передає 24 канал.

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Зокрема, повідомляється про безперебійні обстріли окупантами фронтової лінії.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках загарбники здійснювали вогневе ураження майже по всій лінії бойового протистояння,

– підкреслив Мотузяник.

За його словами, в рамках підготовки до наступальних та контрнаступальних дій в районі міста Берислав Херсонської області росіяни розмістили 3 важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно".

Російська важка вогнеметна система залпового вогню ТОС-1 "Буратіно" / фото "Слово і Діло"

Відомо, що ТОС-1 "Буратіно" має 30 направляючих для некерованих реактивних снарядів. Вони змонтовані на поворотній платформі. У російському комплексі використовується спеціальна система керування вогнем. Вона складається з оптичного прицілу, лазерного далекоміра, датчика крену та електронного балістичного обчислювача. Зазначимо, що за допомогою лазерного далекоміра відстані до цілі визначаються з точністю до 10 метрів.

Олександр Мотузяник наголосив на тому, що окупанти намагаються підсилити район Берислава підрозділами Росгвардії і стрілецьких батальйонів мобілізаційного резерву, так званого 1-го армійського корпусу загальною чисельністю до двох тисяч осіб.

Що відомо про ситуацію на Миколаївщині: останні новини

За даними Оперативного командування "Південь", на Миколаївщині Збройні Сили України зіткнулись з росіянами, які були перевдягнені у форму українських бійців. Противнику це не допомогло, адже ЗСУ відбили атаку, а росіяни втратили чотирьох своїх орків.

Вчора ввечері, 24 травня, військовослужбовці російської арміїї завдали артилерійського удару по Миколаєву. Ворог використав ракетну систему залпового вогню "Торнадо-С". Внаслідок удару значних пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок. Одна людина отримала поранення.

Під час ворожих обстрілів Миколаївщини впродовж доби 22 травня поранень зазнали 11 людей. На щастя, дітей серед постраждалих нема. Всі поранені вже перебувають у медичних закладах та отримують необхідну медичну допомогу. Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва подякувала місцевим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців.

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