Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва, передає 24 канал.

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За добу – 11 постраждалих

Під час обстрілів Миколаївської області впродовж доби 22 травня поранень зазнали 11 людей. На щастя, постраждалих серед дітей нема. Всі поранені вже перебувають у медичних закладах та отримують необхідну медичну допомогу.

Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців,

– додала Замазєєва.

За її словами, станом на ранок 22 травня в лікарнях Миколаївщини знаходиться понад 160 цивільних громадян, які постраждали від атак російських окупантів.

Нагадаємо, що раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що загалом в період з 24 лютого до 17 травня від рук Росії у Миколаєві вже загинули 96 людей, ще близько 480 людей було поранено. Відомо, що ці цифри стосуються саме цивільних громадян, які жодним чином не пов’язані з військовою сферою.

Окупанти застосовують касетні боєприпаси

Вчора ввечері, 22 травня, у Миколаєві не увімкнулись сигнали повітряної тривоги, водночас у місті о 21:44 мешканці чули вибухи. Сєнкевич повідомив, що окупанти знову обстрілюють область забороненими касетними боєприпасами, також він закликав людей залишатись в укриттях та не підходити до вікон.

Також відомо, що більшість людей, які отримують поранення, це жертви обстрілів саме забороненими касетними снарядами. За словами Сєнкевича, 99% бомбардувань Миколаєва здійснювались за допомогою заборонених боєприпасів, а російські окупанти використовують РСЗВ "Смерч" та "Ураган".

В області не встигають вмикати сирени тривоги

Вчорашній випадок – не єдиний, коли під час вибухів в області не увімкнули сповіщення повітряної тривоги.

Причина в тому, що ворог атакує Миколаївщину з тимчасово окупованого селища на Херсонщині. Снаряди летять із села Зеленівка до Миколаєва всього лише 3 хвилини. Саме тому часто навіть не встигають включити сирени, перш ніж прогримлять вибухи.

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