Коли заклад ще працював, у ньому разом жили та навчалися діти з повних родин та діти-сироти. Школа розміщена на вулиці Центральній у селі Шевченкове.
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Окупанти зруйнували школу-інтернат на Миколаївщині
Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради Оксана Калюжна опублікувала на своїй фейсбук-сторінці фото зруйнованої школи-інтернату, яку розбомбили російські окупанти.
Приміщення Шевченківської школи-інтернату. Шевченківська територіальна громада Миколаївської області щоденно – під обстрілами. Боже, спаси та збережи!!!,
– написала Калюжна.
На світлинах видно, що внаслідок ворожого обстрілу у школі повністю повибивало всі вікна. Окрім цього, вибухова хвиля розкидала меблі та інші речі всередині приміщень.
Дивіться фото руйнувань школи-інтернату на Миколаївщині / Фото Оксани Калюжної
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Коротко про ситуацію на Миколаївщині
- Сили ППО збили над Миколаївщиною крилату ракету Х, яку російські окупанти випустили зі стратегічного бомбардувальника.
- Водночас в обласному центрі затримали групу з чотирьох агентів, які співпрацювали із загарбниками. Її організував мешканець Херсона.
- Одна з жінок збирала дані про дислокацію військових Збройних Сил України та орендувала квартиру для своїх співучасників. Інша зловмисниця також час від часу передавала інформацію про розміщення особового складу й техніки української армії.
- Своєю чергою, третя підозрювана мала персональні дані 71 військового ЗСУ. Організатор також збирав дані про розташування українських підрозділів.
- Окупанти продовжують гатити по області, зокрема по передмістю Миколаєва, з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Також обстріли зафіксували в Широківській громаді.
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