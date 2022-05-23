Когда заведение еще работало, в нем вместе жили и учились дети из полных семей и дети-сироты. Школа расположена на улице Центральной в селе Шевченково.
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Оккупанты разрушили школу-интернат в Николаевской области
Начальник отдела образования, молодежи и спорта Шевченковского сельского совета Оксана Калюжная опубликовала на своей фейсбук-странице фото разрушенной школы-интерната, которую разбомбили российские оккупанты.
Помещение Шевченковской школы-интерната. Шевченковское территориальное общество Николаевской области ежедневно – под обстрелами. Боже, спаси и сохрани!!!
– написала Калюжная.
На фотографиях видно, что в результате вражеских обстрелов в школе полностью выбило все окна. Кроме того, взрывная волна разбрасывала мебель и другие вещи внутри помещений.
Смотрите фото разрушений школы-интерната Николаевской области / Фото Оксаны Калюжной
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Кратко о ситуации в Николаевской области
- Силы ПВО сбили над Николаевщиной крылатую ракету Х, которую российские оккупанты выпустили из стратегического бомбардировщика.
- В то же время в областном центре задержали группу из четырех агентов, сотрудничавших с захватчиками. Ее организовал житель Херсона.
- Одна из женщин собирала данные о дислокации военных вооруженных сил Украины и арендовала квартиру для своих соучастников. Другая злоумышленница также время от времени передавала информацию о размещении личного состава и техники украинской армии.
- В свою очередь, третья подозреваемая располагала персональными данными 71 военного ВСУ. Организатор также собирал данные о расположении украинских подразделений.
- Оккупанты продолжают бить по области, в частности по пригороду Николаева, из реактивных систем залпового огня "Смерч". Также обстрелы были зафиксированы в Широковской общине.
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