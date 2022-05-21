Памятник стоял в Пушкинском сквере. Фотодоказательства "исчезновения" монумента отправили в редакцию местного СМИ.

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Пушкин "пропал" утром 21 мая

По словам местных жителей, памятник был демонтирован примерно в 4:00 21 мая – с помощью автокрана. Подтвердил "исчезновение" Пушкина николаевец Юрий Минин , опубликовавший пустой постамент.

Не знал, что памятник Пушкину возле Ингульского моста может ходить,

– написал он.

Заметим, что памятник был установлен в 1988 году. Его автор – известный николаевский скульптор Юрий Макушин. Известно, что памятник был в виде бронзовой скульптуры.

Реакция местных и областных властей

Решения исполкома о демонтаже памятника или другой информации об этом на сайте городского совета нет. Поэтому издание "НикВести" обратилось к руководителю управления культуры Николаевского городского совета Юрию Любарову. Он сказал, что ничего не знает об этом инциденте.

Отреагировал на таинственное "исчезновение" памятника и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким .

Он утверждает, что тоже не располагает какой-либо информацией об этой "непонятной инициативе". "Без моего известна ("пропал" памятник – 24 канал), но не хочу разбираться – не до этого", – сказал Ким.



Исчезновение памятника Пушкину / Фото "Новости N"



Пустой постамент / Фото "Новости N"

Мэр Николаева вскрыл занавес

Мэр Николаева Александр Сенкевич успокоил жителей Николаева. Он отметил, что памятник убрали коммунальные службы .

Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Направим на это все силы. После войны разберемся, что с ним делать,

– отметил Сенкевич.