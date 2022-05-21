Все топонимы, которые связаны с Россией или могут являться ее символами, в городе заменят. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове после долгой паузы возобновили движение транспорта: фото оживленного города

На прошлой неделе Харьковский горсовет переименовал 4 первых топонима, но это только начало.

Что уже переименовали

Сменили названия Московского проспекта, Московского района, Белгородской трассы и Белгородского спуска. Терехов рассказал, что специально для этого запустил небольшой опрос среди жителей. В нем приняло участие 228 тысяч. С результатом в 78 тысяч победило название "Героев Харькова".

Что касается проспекта Жукова и другого, используемого Россией в пропагандистских целях — все будет переименовано,

– заверил городской голова.

История переименования проспекта Жукова

Проспект в Харькове возник при застройке жилмассива Селекционная Станция. С конца 60-х годов его назвали Стадионной улицей. Однако в 1983 году ее переименовали в улицу 60-летия СССР, а в 1990 – на проспект Маршала Жукова. Согласно закону о декоммунизации, 17 мая 2016 проспекту дали новое название – Петра Григоренко. Решение одобрил тогдашний губернатор Харьковской области Игорь Райнин.

Однако с этим не согласился мэр города Геннадий Кернес . В июне 2019 года и в феврале 2020 Харьковский городской совет дважды возвращал проспекту имя Жукова, но суд отменял это решение, поскольку оно противоречит закону.

Полиция даже открывала уголовное дело.

Кернес умер, но Харьковский горсовет 24 февраля 2021 третий раз переименовал проспект. 4 марта это обжаловали иском в суд. В сентябре суд в очередной раз постановил, что название останется декоммунизированным.

В октябре 2021 года еще исполняющий обязанности мэра Терехов заявил, что горсовет в любом случае будет бороться за сохранение коммунистического названия проспекта. Мол, будут возвращать название каждый раз, когда переименование будет отменять суд.

Терехов тогда отмечал, что считает декоммунизацию незаконной. Он был уверен, что спор по переименованию проспекта будет тянуться, пока не будет поставлена "окончательная точка".

Смотрите также - Харьков обстреляли из "Ураганов": жуткие кадры: