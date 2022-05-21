Все топонимы, которые связаны с Россией или могут являться ее символами, в городе заменят. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
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На прошлой неделе Харьковский горсовет переименовал 4 первых топонима, но это только начало.
Что уже переименовали
Сменили названия Московского проспекта, Московского района, Белгородской трассы и Белгородского спуска. Терехов рассказал, что специально для этого запустил небольшой опрос среди жителей. В нем приняло участие 228 тысяч. С результатом в 78 тысяч победило название "Героев Харькова".
Что касается проспекта Жукова и другого, используемого Россией в пропагандистских целях — все будет переименовано,
– заверил городской голова.
История переименования проспекта Жукова
Проспект в Харькове возник при застройке жилмассива Селекционная Станция. С конца 60-х годов его назвали Стадионной улицей. Однако в 1983 году ее переименовали в улицу 60-летия СССР, а в 1990 – на проспект Маршала Жукова. Согласно закону о декоммунизации, 17 мая 2016 проспекту дали новое название – Петра Григоренко. Решение одобрил тогдашний губернатор Харьковской области Игорь Райнин.
- Однако с этим не согласился мэр города Геннадий Кернес . В июне 2019 года и в феврале 2020 Харьковский городской совет дважды возвращал проспекту имя Жукова, но суд отменял это решение, поскольку оно противоречит закону.
- Полиция даже открывала уголовное дело.
- Кернес умер, но Харьковский горсовет 24 февраля 2021 третий раз переименовал проспект. 4 марта это обжаловали иском в суд. В сентябре суд в очередной раз постановил, что название останется декоммунизированным.
- В октябре 2021 года еще исполняющий обязанности мэра Терехов заявил, что горсовет в любом случае будет бороться за сохранение коммунистического названия проспекта. Мол, будут возвращать название каждый раз, когда переименование будет отменять суд.
- Терехов тогда отмечал, что считает декоммунизацию незаконной. Он был уверен, что спор по переименованию проспекта будет тянуться, пока не будет поставлена "окончательная точка".