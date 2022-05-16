Сегодня, 16 мая, по городу впервые с начала российского вторжения начал курсировать наземный общественный транспорт. Мэр Харькова Игорь Терехов обещал, что проезд будет бесплатным, сообщает 24 канал.
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Каким транспортом можно воспользоваться
В городе были запущены 4 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов. Также начнут курсировать автобусы.
Терехов сообщил о таком решении 13 мая в видеообращении. Он аргументировал его тем, что целых 5 дней не было обстрелов, и Вооруженные силы Украины вытеснили россиян подальше от города. Сегодня Терехов лично проверил работу транспорта и проехался в автобусе.
Таким образом оперативная ситуация стала лучше и возобновление работы транспорта поможет экономике города.
В Харькове курсирует транспорт / Фото Ани Черненко для 24 канала
Транспорт не везде сможет курсировать
Сообщение восстановили только по тем маршрутам, где это возможно. Ведь российские оккупанты повредили линии электропередач и 35 трамваев. В городе параллельно будут восстанавливать электрические линии и тяговые подстанции, чтобы увеличить количество маршрутов.
В Харькове запланировали запустить 25 автобусных маршрутов. Их разработали специально так, чтобы жители могли из любой точки города добраться туда, куда им нужно.
Первые 2 недели за проезд людям разрешили не платить, ведь многие потеряли работу и остались без сбережений. Поскольку в Харькове действует комендантский час, как и по всей Украине, то транспорт будет ездить с 7 утра до 19:00 вечера.
Новости о Харьковском направлении борьбы
- Вооруженные силы Украины проводят в Харьковской области контрнаступательные действия. Благодаря этому освобождают населенные пункты, врага отбросили от города. Даже удалось в одной из точек выйти к государственной границе. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявлял, что россиянам уже не удастся остановить контрнаступление наших украинских военных.
- В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупреждал, что в освобожденные населенные пункты возвращаться людям рано. Ведь враг коварен и при уходе бросит мины и неразорванные снаряды, и взрывчатки. Поэтому местность сначала должны проверить специалисты.
- При этом Генеральный штаб ВСУ предупреждал, что есть вероятность повторного наступления, поскольку враг перегруппировывается недалеко от Харькова. Россияне пополняли боевые запасы, а также возобновляли горюче-смазочные запасы, что свидетельствует об их предполагаемых намерениях.
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