Усі топоніми, які пов'язані з Росією або можуть бути її символами, у місті замінять. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

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Минулого тижня Харківська міськрада перейменувала 4 перших топоніми, але це тільки початок.

Що вже перейменували

Змінили назви Московського проспекту, Московського району, Білгородської траси та Білгородського спуску. Терехов розповів, що спеціально для цього запустив невелике опитування серед жителів. У ньому взяли участь 228 тисяч. З результатом у 78 тисяч перемогла назва "Героїв Харкова".

Щодо проспекту Жукова та іншого, що використовується Росією у пропагандистських цілях, — все буде перейменоване,

– запевнив міський голова.

Історія перейменування проспекту Жукова

Проспект у Харкові виник при забудові житлового масиву Селекційна Станція. З кінця 60-тих років його назвали Стадіонною вулицею. Проте у 1983 році її перейменували на вулицю 60-річчя СРСР, а у 1990 – на проспект Маршала Жукова. Відповідно до закону про декомунізацію, 17 травня 2016 року проспекту дали нову назву – Петра Григоренка. Рішення схвалив тодішній губернатор Харківської області Ігор Райнін.

Однак з цим не погодився мер міста Геннадій Кернес. У червні 2019 року та в лютому 2020 року Харківська міська рада двічі повертала проспекту ім'я Жукова, але суд скасовував це рішення, оскільки воно суперечить закону.

Поліція навіть відкривала кримінальну справу.

Кернес помер, але Харківська міськрада 24 лютого 2021 року втретє перейменувала проспект. 4 березня це оскаржили позовом до суду. У вересні суд вкотре постановив, що назва залишиться декомунізованою.

У жовтні 2021 року тоді ще виконувач обов'язків мера Терехов заявив, що міськрада в будь-якому разі буде боротися за збереження комуністичної назви проспекту. Мовляв, повертатимуть назву щоразу, як перейменування буде скасовувати суд.

Терехов тоді відзначав, що вважає декомунізацію незаконною. Він був впевнений, що суперечка щодо перейменування проспекту буде тягнутися поки не буде поставлена "остаточна крапка".

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