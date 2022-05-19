Известно, что памятник в 2004 году был установлен в сквере на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова, напротив храма Александра Невского. Красивое видео демонтажа опубликовали в харьковском телеграм-канале "Типичное ХТЗ".

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В день празднования 350-летия города Харькова в 2004 году городские власти установили памятник Александру Невскому. Создал фигуру украинский скульптор азербайджанского происхождения Сейфадин Гурбанов.

На видеозаписи видно, как с помощью грузовика и тросов осуществляется демонтаж трехметровой бронзовой фигуры Александра Невского. Пока неизвестно кто именно был инициатором и исполнителями этого действа.

Грузовик рядом с памятником / скриншот с видео

Многострадальный Харьков освобождается от российских памятников культуры, ведь россияне на этой земле только вредят.

Начало демонтажа памятника / скриншот с видео

Во время падения памятка повредила четырехметровый постамент, облицованный гранитом.

Демонтаж памятника / скриншот с видео

Результат демонтажа/скриншот с видео

Что известно об Александре Невском

Князь Александр Невский был знаменитым российским полководцем.

Родился он 13 мая 1220 года в Переславле-Залесском. Князь Александр является вторым сыном великого князя Ярослава Всеволодовича, правнука Мономаха. Детство и молодость Александр в основном провел в Новгороде (Россия). В 1230 стал князем новгородских земель.

Из источников известно, что всеобщую славу Александру Невскому принесла победа на берегу Невы, в устье реки Ижоры 15 июля 1240 над шведским отрядом. Тогда Александр со своим войском и небольшим отрядом новгородцев внезапно атаковал шведов. Из-за мгновенного захвата противник понес тяжелые потери и скрылся. Именно после этого сражения князь получил почётное прозвище "Невский".

После смерти отца в 1247 году Александру в наследство досталось правление Киевом и "Всея земель Русских". Отмечается, что Киев в то время был разорен татарами, и Невский решил остаться жить в Новгороде.

По легендам за всю свою жизнь князь Александр Невский не проиграл ни одного боя. Поэтому он числился любимым князем духовенства, покровителем православной церкви.

Демонтаж российских и советских памятников культуры: последние новости

Утром 17 апреля спецподразделение "KRAKEN" снесло памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Теперь на месте советского военного надпись "Слава Украине".

В конце апреля в Луцке был демонтирован мемориал Вечной Славы. Также в планах изменить дату Второй мировой войны: с 1941 по 1939 год.

10 мая в Днепре под снос пошел памятник днепропетровским комсомольцам, открывшимся возле Музея истории комсомола в 2010 году.

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