Там планируют исправить дату начала Второй мировой войны. Об этом сообщил городской глава Луцка Игорь Полищук.

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Благоустройство планируют быстро восстановить

По его словам, после демонтажных работ все благоустройство восстановят в кратчайшие сроки.

Начали демонтаж советской и украиноненавистнической символики на мемориале Вечной Славы,

– подытожил мэр.

Он объяснил, что уже к 1 мая планируют монтаж цифр 1939 года вместо 1941 года.



В Луцке демонтируют мемориал Вечной Славы / Фото из телеграма Полищука



На мемориале поменяют дату начала Второй мировой / Фото из телеграма Полищука

Как в Луцке демонтируют мемориал: смотрите видео



Кроме того, как сообщили в управлении информационной работы городского совета, в Луцке переименовали 5 улиц. Решение единогласно было поддержано 27 апреля.

Кстати, в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что декоммунизация нуждается в оживлении. Там считают, что к демонтажу нужно привлекать соответствующих специалистов.