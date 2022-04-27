Там планують і виправити дату початку Другої світової війни. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
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Благоустрій планують швидко відновити
За його словами, після демонтажних робіт весь благоустрій відновлять в найкоротші терміни.
Розпочали демонтаж радянської та україноненависницької символіки на меморіалі Вічної Слави,
– підсумував мер.
Він пояснив, що вже до 1 травня планують монтаж цифр 1939 замість 1941.
У Луцьку демонтують меморіал Вічної Слави / Фото з телеграму Поліщука
На меморіалі змінять дату початку Другої світової / Фото з телеграму Поліщука
Як у Луцьку демонтують меморіал: дивіться відео
Окрім цього, як повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради, в Луцьку перейменували 5 вулиць. Рішення одноголосно підтримали 27 квітня.
До речі, у Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що декомунізація потребує відживлення. Там вважають, що до демонтажу потрібно залучати відповідних спеціалістів.