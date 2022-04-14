У відомстві зазначають, що декомунізація, яка набула загальнодержавного рівня після Революції Гідності, потребує продовження, а міністерство виступає за відмежування українського культурного простору від маркерів імперської спадщини.
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В міністерстві зазначили, що процес відмови від нав'язаних Росією пам'яток, повинен відбуватися цивілізовано, з дотриманням українського та міжнародного законодавства.
Якщо пам’ятник має статус пам’ятки місцевого або національного значення – чинним законодавством передбачена відповідна процедура отримання дозволу на переміщення пам’ятки, а також процедура виключення пам’ятки з реєстру за певних умов,
– зазначають у Мінкульті.
Крім того, важливо врахувати історичну або іншу цінність пам'ятки з наукової точки зору – деякі із них можуть бути збережені як музейний експонат.
Тому до демонтажу необхідно долучати відповідних фахівців,
– наголосили у відомстві.
Мінкульт зазначає, що окремо слід розглядати питання поховань під монументами та братських могил. Відповідні винятки передбачені й законом про декомунізацію. У кожному випадку, відповідно, необхідно виробляти рішення з урахуванням локальних аспектів – від перепоховання до зміни візуалізації або закладеного змісту.
До речі, у Києві сквер "дружби Києва і Москви" перейменують у сквер Героїв Маріуполя. Про це 14 квітня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко