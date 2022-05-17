Росіяни гатять по Миколаєву зі "Смерчів" та "Ураганів"

Часу для того, щоб сховатися в укритті, є дуже мало. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує 24 канал.

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Вогонь по Миколаєву росіяни відкривають з захопленого села Зеленівка, що на Херсонщині. Ворог гатить з реактивних системам залпового вогню типу "Смерч" і "Ураган".

Обстрілюють фактично ракетами, які летять з Херсонської області до Миколаєва 3 хвилини. Дуже часто ми навіть не встигаємо включити сирени, перш ніж розірвуться снаряди у небі над містом,

– розповів мер.

Тому дуже важливо блискавично реагувати на повідомлення про повітряну тривогу. Не баріться, адже часу – обмаль.

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Останні новини про ситуацію на Миколаївщині

Служба безпеки України викрила російську агентуру, яка хотіла забезпечити проникнення диверсійно-розвідувальних груп у Миколаїв. Керував мережею російський генерал, а входили до неї 5 місцевих мешканців. Серед них були ексвійськовослужбовиці, які, за задумом, не мали викликати підозри. У разі успіху росіяни обіцяли їм місця в окупаційній адміністрації або евакуацію до Криму. Затриманим вже повідомили про підозру у державній зраді.

З 16 травня воду у Миколаєві подають лише у конкретні години. Так, водопостачання буде доступним лише з 7 по 10 години ранку та з 18 по 20 вечора.

16 травня росіяни завдали ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова. Крім того, центр Миколаєва вони обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Багато снарядів не здетонували.

15 травня ворог з артилерії атакував Березнегуватську громаду. Деякі будинки місцевих мешканців – зруйновані вщент. Крім того, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, а ще двоє – зазнали поранень. Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни.

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