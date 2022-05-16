Відомо, що ворог з артилерії атакував села Пришиб та Веселе Березнегуватської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілів у Пришибі загинуло двоє мирних мешканців, ще двоє зазнали поранень у Веселому. Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

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Людей врятували з-під завалів

На оприлюднених фото видно, що один з будинків знесли практично до фундаменту. Проте після влучання снаряду, жителька змогла вибратись з-під завалів. Її чоловіка також вдалось допомогли врятувати сусіди.

Наслідки ворожих обстрілів 15 травня: фото прокуратури Миколаївської області

Миколаївська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Огляд місць обстрілів проводили слідчі спільно з прокурорами Баштанської окружної прокуратури.

Обстріли Миколаєва: останні атаки

Раніше, 14 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині. Ракетними атаками ворог руйнує промислову інфраструктуру регіону, а артилерійськими обстрілами нищить домівки цивільних людей.

Днем раніше, впродовж 13 травня росіяни нещадно обстрілювали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури у Миколаївській області. За повідомленням Нацполіції, область зазнала численних пошкоджень внаслідок цих ворожих атак. Зокрема, російські загарбники пошкодили житлові будинки та автомобілі.

Загалом впродовж 13 травня усі підрозділи поліції Миколаївської області опрацювали майже 400 звернень громадян, які надходили на гарячу лінію 102. Більшість звернень стосувались ворожих обстрілів.

Сьогодні вранці, 16 травня, після чергового ворожого обстрілу Інгульського району на Миколаївщини виникла пожежа даху магазину та автомобіля Daewoo Lanos, що був припаркований у дворі. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів трапилась пожежа в магазині меблів, пошкоджені вікна житлових будинків та пошкоджений газопровід низького тиску.

Додамо, що радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що ракетні обстріли, які останнім часом почастішали, спрямовані на деморалізацію мешканців Миколаївщини та Одещини.

Також в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що українські військові не дають просунутись російським загарбникам на лінії зіткнення, яка проходить Херсонщиною та Миколаївщиною. З цієї причини окупанти завдають ракетних ударів з Чорного моря.

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