Крім того, через удари російських військових відомо також про загиблих мирних мешканців Миколаївщини, передає 24 канал.

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Росіяни обстрілюють Миколаївщину

Протягом останньої доби, 13 травня, російські загарбники продовжували обстрілювати житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури у Миколаївській області. Наразі поліція документує наслідки воєнних злочинів Росії.



Російські окупанти нищать цивільні об'єкти в Україні / Фото Нацполіції

За інформацією Національної поліції, внаслідок ворожих атак по Миколаївщині численних пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях обстрілів працювали рятувальники та поліцейські.

Загалом за 13 травня усі підрозділи поліції Миколаївщини опрацювали 396 повідомлень, що надійшли на спеціальну лінію 102. Більшість із них – наслідки обстрілів окупантів.



Поліцейські опрацювали майже 400 звернення за добу / Фото Нацполіції

Поліція Миколаївщини продовжує забезпечувати правопорядок на вулицях населених пунктів регіону, тримати криміногенну ситуацію під контролем та допомагати місцевим мешканцям долати наслідки обстрілів ворога.

Закликаємо мешканців Миколаївщини не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях,

– звернулись з Нацполіції.

Українські слідчі продовжують фіксувати усі факти злочинів, які вчиняють росіяни. За всіма фактами воєнних злочинів розпочаті кримінальні провадження за частиною 1 та 2 стаття 438 Кримінального Кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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Цивільні мешканці зазнали поранень

Як повідомила голова Миколаївської облради по гуманітарних питаннях регіону Ганна Замазєєва, за добу 13 травня на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Постраждалих серед дітей немає.

Усі мешканці Миколаївської області, які зазнали поранень внаслідок ворожих областей, госпіталізовану у медзаклади регіону. Там їм надають усю необхідну допомогу.



Окупанти нещадно обстрілюють Миколаївщину / Фото з телеграму Замазєєвої

Зазначимо, за даними Замазєєвої, станом на ранок 14 травня у миколаївських лікарнях перебувати 164 громадяни, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров'я миколаївців!

– наголосила Замазєєва.

Обстріли на Миколаївщині: останні новини

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", на Миколаївському напрямку ворог завдає серійні удари реактивними системами залпового вогню як українських позицій, так і промислової зони Миколаєва.

Російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру, у такий спосіб – психологічно тиснути на мирне населення.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнко, якщо росіяни вийдуть на адміністративні кордони Херсонщини, їхньою наступною ціллю стане Миколаїв. Втім, для цього їм необхідні додаткові сили.

Приблизно о 10 ранку 14 травня у Миколаєві знову пролунали вибухи.

Важливо – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 14 травня: дивіться відео