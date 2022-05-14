Кроме того, из-за ударов российских военных известно также о погибших мирных жителях Николаевской области, передает 24 канал.

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Россияне обстреливают Николаевщину

В последние сутки, 13 мая, российские захватчики продолжали обстреливать жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Николаевской области. Полиция документирует последствия военных преступлений России.



Российские оккупанты уничтожают гражданские объекты в Украине / Фото Нацполиции

По информации Национальной полиции, в результате вражеских атак по Николаевщине многочисленные повреждения получили жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах обстрелов работали спасатели и полицейские.

Всего за 13 мая все подразделения полиции Николаевщины обработали 396 сообщений, поступивших на специальную линию 102. Большинство из них – последствия обстрелов оккупантов.



Полицейские обработали почти 400 обращений в сутки / Фото Нацполиции

Полиция Николаевской области продолжает обеспечивать правопорядок на улицах населенных пунктов региона, держать криминогенную ситуацию под контролем и помогать местным жителям преодолевать последствия обстрелов врага.

Призываем жителей Николаевщины не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях,

– обратились из Нацполиции.

Украинские следователи продолжают фиксировать все факты преступлений, совершаемых россиянами. По всем фактам военных преступлений начаты уголовные производства по части 1 и 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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Гражданские жители получили ранения

Как сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева, за сутки 13 мая в Николаевской области ранения получили 5 человек. Пострадавших посреди детей нет.

Все жители Николаевской области, которые получили ранения в результате вражеских областей, госпитализирован в медучреждения региона. Там им оказывают необходимую помощь.



Оккупанты нещадно обстреливают Николаевщину / Фото с телеграма Замазеевой

Отметим, по данным Замазеевой, по состоянию на утро 14 мая в николаевских больницах находились 164 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину.

Большая благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев!

– подчеркнула Замазеева.

Обстрелы на Николаевщине: последние новости

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", на Николаевском направлении враг наносит серийные удары реактивными системами залпового огня как украинских позиций, так и промышленной зоны Николаева.

Российские кафиры продолжают разрушать инфраструктуру, таким образом – психологически давить на мирное население.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, если россияне выйдут на административные границы Херсона, их следующей целью станет Николаев. Впрочем, для этого им необходимы дополнительные силы.

Приблизительно в 10 утра 14 мая в Николаеве снова раздались взрывы.

Важно – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 14 мая: смотрите видео