Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Навіть українське командування говорить, що Росія намагатиметься вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Для цього їм потрібні додаткові сили", – розповів військовий експерт.

За словами Мусієнка, росіяни вже неодноразово намагалися це зробити й проривалися навіть до Миколаєва. Однак усі ці напади були відкинуті українськими військовими.

Думаю, що так буде й цього разу. Там є розуміння, чого очікувати, з яких напрямків і яким чином потрібно це відбивати. Підрозділи на Півдні вже настільки загартовані боями, що навряд чи їм (окупантам – 24 канал) вдасться. Однак вони першочергово намагатимуться повністю закріпити за собою Херсонщину. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Якщо ж окупантам таки щось вдасться на цій території, вони можуть спробувати рухатися далі на Миколаїв. Зараз вони намагаються обстрілювати й Дніпропетровщину, звідки дістає їхня реактивна артилерія, розміщена на Херсонщині.

"Однак поки що не видно сил, завдяки яким вони можуть прорватися фізично. На жаль, прогнозовано, що Росія може там кинути підсилення (на Херсонщині – 24 канал)", – зазначив військовий експерт.

Втім, як додав Мусієнко, українські військові готові до цього, тож зустрічатимуть російських загарбників "на належному рівні".

Ситуація на Херсонщині: останні новини

За даними ОК "Південь", окупанти готуються до захоплення усієї території Херсонщини під свій контроль. Для цього ворожі війська підтягують ресурси, відновлюють технічні потужності та здійснюють підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

Окупаційна "влада Херсонщини" планує звернутися до Володимира Путіна. Очільника Кремля проситимуть приєднати територію області до складу Росії. Дмитро Пєсков вже заявив, що це має відбутися нібито "легітимно, як було з Кримом".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що влада відстежує ситуацію на Херсонщині. Там фіксують усі злочини російських солдатів та співпрацю колаборантів з ними.

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