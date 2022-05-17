Россияне стреляют по Николаеву из "Смерчей" и "Ураганов"
Времени для того, чтобы спрятаться в укрытии, очень мало. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает 24 канал.
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Огонь по Николаеву россияне открывают из захваченного села Зеленовка Херсонской области. Враг стреляет по реактивным системам залпового огня типа "Смерч" и "Ураган".
Обстреливают фактически ракетами, летящими из Херсонской области до Николаева 3 минуты. Очень часто мы даже не успеваем включить сирены, прежде чем разорвутся снаряды в небе над городом,
– рассказал мэр.
Поэтому очень важно молниеносно реагировать на сообщения о воздушной тревоге. Не медлите, ведь времени – мало.
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