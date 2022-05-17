Россияне стреляют по Николаеву из "Смерчей" и "Ураганов"

Времени для того, чтобы спрятаться в укрытии, очень мало. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает 24 канал.

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Огонь по Николаеву россияне открывают из захваченного села Зеленовка Херсонской области. Враг стреляет по реактивным системам залпового огня типа "Смерч" и "Ураган".

Обстреливают фактически ракетами, летящими из Херсонской области до Николаева 3 минуты. Очень часто мы даже не успеваем включить сирены, прежде чем разорвутся снаряды в небе над городом,

– рассказал мэр.

Поэтому очень важно молниеносно реагировать на сообщения о воздушной тревоге. Не медлите, ведь времени – мало.

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Последние новости о ситуации в Николаевской области

Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру, которая хотела обеспечить проникновение диверсионно-разведывательных групп в Николаев. Руководил сетью российский генерал, а входили в нее 5 местных жителей. Среди них были экс-военнослужащие, которые, по замыслу, не должны были вызывать подозрения. В случае успеха, россияне обещали им места в оккупационной администрации или эвакуацию в Крым. Задержанным уже сообщили о подозрении в государственной измене.

С 16 мая воду в Николаеве подают только в конкретные часы. Так, водоснабжение будет доступно только с 7 по 10 часов утра и с 18 по 20 вечера.

16 мая россияне нанесли ракетный удар по морской инфраструктуре Очакова. Кроме того, центр Николаева обстреляли из реактивных систем залпового огня. Многие снаряды не сдетонировали.

15 мая враг из артиллерии атаковал Березнеговатскую общину. Некоторые дома местных жителей – разрушены до основания. Кроме того, в результате обстрелов погибли два человека, а еще двое – получили ранения. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны.

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