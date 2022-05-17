В ОК "Юг" рассказали, что боевые действия продолжаются на боевых позициях вдоль линии столкновения. Враги активности не проявляют, однако совершают ракетные атаки по Николаевщине и Одесщине.
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Оккупанты обстреляли Одесщину и Николаевщину
Захватчики 16 мая нанесли ракетный удар по морской инфраструктуре Очакова. Также они обстреляли центральный район Николаева с реактивных систем залпового огня. Оккупанты использовали запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы, оказывающие неизбирательное действие.
Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод. Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС,
– рассказали в ОК "Юг".
В свою очередь, Одесщину обстреливали ракетами из самолетов стратегической авиации. Вражеский обстрел поразил объект туристической инфраструктуры и разрушил несколько соседних частных построек.
"Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, рашисты попадают в гражданские объекты. В результате чего страдают мирные жители регионов", – добавили защитники.
И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, среди которых тяжелораненый 6-летний ребенок. При повторном за сутки вражеском ударе в направлении Одессы ракету сбили силы противовоздушной обороны.
В то же время корабельная группировка оккупантов, состоящая из 4 ракетных и 7 десантных кораблей, продолжает держать блокаду судоходства. Враги угрожают ударом не менее 30 крылатых ракет и сохраняют вероятность высадки десанта.
Смотрите обращение представителя ОК "Юг":
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Кратко о ситуации в Одесской и Николаевской областях
- Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Николаевщины. В частности, утром 16 мая они обстреляли Ингульский районный райцентр.
- В результате возник пожар – вспыхнули крыша магазина и автомобиль Daewoo Lanos
- Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, пожар произошел в магазине мебели. Также вражеский обстрел повредил газопровод низкого давления и выбил окна в жилых домах.
- В свою очередь, 14 мая, захватчики также нанесли ракетный удар по Николаевщине, пытаясь разрушить промышленную инфраструктуру и уничтожить дома гражданских.
- А в Одесской области российские оккупанты собирают со всех складов старые советские ракеты, ведь современного и точного оружия у захватчиков уже почти нет.
- Россияне перебросили на остров Змеиный комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". На следующий день там начались ожесточенные бои. По данным Сергея Братчука, этот клочок украинской земли очень важен и враги хотят его использовать как плацдарм.
- В то же время в Южном Одесской области захватчики установили противопехотные мины. Они даже реагируют на пешеходов и могут сдетонировать от наступления. Потому местным жителям запретили ходить по песку.
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