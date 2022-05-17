В ОК "Південь" розповіли, що бойові дії продовжуються на бойових позиціях вздовж лінії зіткнення. Вороги активності не проявляють, проте здійснюють ракетні атаки по Миколаївщині та Одещині.

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Окупанти обстріляли Одещину та Миколаївщину

Загарбники 16 травня завдали ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова. Також вони обстріляли центральний район Миколаєва з реактивних систем залпового вогню. Окупанти використовували заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси, що мають невибіркову дію.

Пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька приватних магазинів, уражено торговельний центр, автотранспорт, газовід. Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС,

– розповіли в ОК "Південь".

Своєю чергою, Одещину обстрілювали ракетами з літаків стратегічної авіації. Ворожий обстріл уразив об'єкт туристичної інфраструктури та зруйнував кілька сусідніх приватних будівель.

"Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, рашисти влучають в цивільні об'єкти. Внаслідок чого страждають мирні мешканці регіонів", – додали захисники.

І в Миколаєві, і на Одещині є постраждалі, серед яких важкопоранена 6-річна дитина. При повторному за добу ворожому ударі в напрямку Одеси ракету збили сили протиповітряної оборони.

Водночас корабельне угруповання окупантів, яке складається з 4 ракетних та 7 десантних кораблів, продовжує тримати блокаду судноплавства. Вороги загрожують ударом щонайменше 30 крилатих ракет та зберігають імовірність висадки десанту.\

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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