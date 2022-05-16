По данным спасателей, оккупанты обстреляли Ингульский район. В течение суток спасатели тушили 6 пожаров, 4 из которых возникли в результате попадания боеприпасов и их обломков при вражеских обстрелах.
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В ГСЧС рассказали, что пожар в Николаеве возник на площади:
- 100 квадратных метров (на крыше магазина),
- 5 квадратных метров (автомобиль).
Николаевский городской глава Александр Сенкевич рассказал о последствиях утренних обстрелов, среди которых:
- пожар в магазине мебели;
- повреждены окна жилых домов;
- сгоревший автомобиль;
- поврежден газопровод низкого давления.
Последствия ракетных обстрелов Николаева / Фото ГСЧС, Александра Сенкевича
Кроме того, вражеские ракеты попали в:
- жилой дом в поселке городского типа Первомайское. Как следствие – вспыхнул пожар. Спасатели в 20:37 пожар локализовали и в 21:12 ликвидировали. Огнем повреждена летняя кухня и хозяйственное сооружение;
- веранду жилого дома в поселке городского типа Березнеговатое. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Также спасатели продолжают предоставлять техническую воду гражданам для бытовых нужд.
В Одесской области оккупанты ударили по базе отдыха
Утром 16 мая российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. Известно, об атаке базы отдыха, в результате чего пострадали три человека, среди которых – ребенок.
Российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область. В оперативном командовании "Юг" сообщают об ударе по базе отдыха.
Известно, что Одесскую область российские военные атаковали ракетами, используя самолеты стратегической авиации. На месте попадания ракет уже работают спасатели, а также следственно-оперативная группа. Уже известно о том, что в результате вражеского удара травмированы двое взрослых. Маленький ребенок, к сожалению, тяжело ранен. Это вся информация, которую сообщили.
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