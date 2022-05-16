По данным спасателей, оккупанты обстреляли Ингульский район. В течение суток спасатели тушили 6 пожаров, 4 из которых возникли в результате попадания боеприпасов и их обломков при вражеских обстрелах.

Важно Наступление россиян в районе Изюма и 20-я Чернобаевка: основное за 82 день войны

В ГСЧС рассказали, что пожар в Николаеве возник на площади:

100 квадратных метров (на крыше магазина),

5 квадратных метров (автомобиль).

Николаевский городской глава Александр Сенкевич рассказал о последствиях утренних обстрелов, среди которых:

пожар в магазине мебели;

повреждены окна жилых домов;

сгоревший автомобиль;

поврежден газопровод низкого давления.

Последствия ракетных обстрелов Николаева / Фото ГСЧС, Александра Сенкевича

Кроме того, вражеские ракеты попали в:

жилой дом в поселке городского типа Первомайское. Как следствие – вспыхнул пожар. Спасатели в 20:37 пожар локализовали и в 21:12 ликвидировали. Огнем повреждена летняя кухня и хозяйственное сооружение;

веранду жилого дома в поселке городского типа Березнеговатое. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Также спасатели продолжают предоставлять техническую воду гражданам для бытовых нужд.

Обратите внимание! Российские войска 15 мая начали обстреливать жилые дома Березнеговатской общины Николаевской области. В одном из тех, которые уничтожили, были люди. Они получили ранения, однако благодаря соседям смогли выжить.

В Одесской области оккупанты ударили по базе отдыха

Утром 16 мая российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. Известно, об атаке базы отдыха, в результате чего пострадали три человека, среди которых – ребенок.

Российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область. В оперативном командовании "Юг" сообщают об ударе по базе отдыха.

Известно, что Одесскую область российские военные атаковали ракетами, используя самолеты стратегической авиации. На месте попадания ракет уже работают спасатели, а также следственно-оперативная группа. Уже известно о том, что в результате вражеского удара травмированы двое взрослых. Маленький ребенок, к сожалению, тяжело ранен. Это вся информация, которую сообщили.

Стоит вашего внимания – Батальон ТрО вышел на границу Харьковщины: смотрите видео