Согласно информации оперативного командования "Юг" за 14 мая, потерь среди граждан в результате атаки нет. Оккупанты только продолжают попытки разрушения промышленной инфраструктуры.
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В Николаевской и Херсонской областях продолжаются боевые действия. Россияне совершенствуют инженерное устройство своих позиций – пытаются закрепиться на соответствующей территории.
В то же время российские захватчики в Николаевской и Херсонской областях вести активные наступательные действия не могут.
Обстрел Николаевщины 13 мая
Число военных преступлений российской армии растет. Обратите внимание, что в течение 13 мая россияне нещадно обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Николаевской области.
В Нацполиции сообщили, что область получила многочисленные повреждения в результате вражеских атак. В частности, россияне повредили жилые дома и автомобили.
За 13 мая все подразделения полиции Николаевщины проработали огромное количество сообщений, большинство из которых касались последствий обстрелов.
Ситуация на Юге Украины: последние новости
- Вооруженные Силы Украины не позволяют российским захватчикам продвигаться на Юге. Оперативное командование "Юг" 14 мая сообщило, что украинская артиллерия уничтожила 65 российских воинов.
- Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Херсонской области Россия планирует провести перепись населения. Такая же ситуация была в оккупированном Крыму в 2014 году.
- Однако планы оккупантов касательно Херсонской области проваливаются. В частности, гауляйтер Новой Каховки перенес введение рубля на конец года. Разведка Великобритании подтвердила, что цели России в области фактически терпят крах, несмотря на все усилия оккупантов.
- Против захватчиков выступают даже дети. Да, во временно захваченном Скадовске дерзкому оккупанту они ответили, что их отец – Степан Бандера. Ответ смелых украинских детей появился на видео, выложенном в сети.
- Кроме того, в мае оккупанты усиленно били и по Одесской области – мощные обстрелы были в течение 7 – 10 мая. 11 мая они нанесли ракетный удар по одному из районов области.
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