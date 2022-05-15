Согласно информации оперативного командования "Юг" за 14 мая, потерь среди граждан в результате атаки нет. Оккупанты только продолжают попытки разрушения промышленной инфраструктуры.

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В Николаевской и Херсонской областях продолжаются боевые действия. Россияне совершенствуют инженерное устройство своих позиций – пытаются закрепиться на соответствующей территории.

В то же время российские захватчики в Николаевской и Херсонской областях вести активные наступательные действия не могут.

Обстрел Николаевщины 13 мая

Число военных преступлений российской армии растет. Обратите внимание, что в течение 13 мая россияне нещадно обстреливали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Николаевской области.

В Нацполиции сообщили, что область получила многочисленные повреждения в результате вражеских атак. В частности, россияне повредили жилые дома и автомобили.

За 13 мая все подразделения полиции Николаевщины проработали огромное количество сообщений, большинство из которых касались последствий обстрелов.

Заметьте! В последние дни Николаевщина находится под масштабными обстрелами. 12 мая, также из-за обстрелов оккупантами области, в больницу попали 13 местных жителей.

Ситуация на Юге Украины: последние новости

Вооруженные Силы Украины не позволяют российским захватчикам продвигаться на Юге. Оперативное командование "Юг" 14 мая сообщило, что украинская артиллерия уничтожила 65 российских воинов.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Херсонской области Россия планирует провести перепись населения. Такая же ситуация была в оккупированном Крыму в 2014 году.

Однако планы оккупантов касательно Херсонской области проваливаются. В частности, гауляйтер Новой Каховки перенес введение рубля на конец года. Разведка Великобритании подтвердила, что цели России в области фактически терпят крах, несмотря на все усилия оккупантов.

Против захватчиков выступают даже дети. Да, во временно захваченном Скадовске дерзкому оккупанту они ответили, что их отец – Степан Бандера. Ответ смелых украинских детей появился на видео, выложенном в сети.

Кроме того, в мае оккупанты усиленно били и по Одесской области – мощные обстрелы были в течение 7 – 10 мая. 11 мая они нанесли ракетный удар по одному из районов области.

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