У Миколаєві встановили графік подачі води населенню

Про це повідомили у міському комунальному підприємстві "Миколаївводоканал". Протягом минулого тижня його працівники наповнювали водопровідну мережу міста. Через це були відповідні перебої з водопостачанням.

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Тепер, починаючи з 16 травня, воду централізовано подаватимуть згідно з встановленим графіком:

з 7 до 10 ранку,

з 18 до 20 вечора.

У водоканалі запевнили, що у цих часових проміжках води в кранах може не бути лише у випадку проведення ремонтних робіт. Але про це обов'язково попереджуватимуть заздалегідь.

У період, коли водопостачання не буде, працівники МКП заповнюватимуть водопровідну мережу. Це необхідно для того, щоб очистити воду, яку зараз беруть з Бузького лиману, а вона потребує більше часу на очищення.

Разом з тим, у миколаївському водоканалі нагадали, що наразі воду з кранів можна використовувати лише для господарсько-побутових потреб. Натомість вживати її заборонено.

Ситуація на Миколаївщині: що відомо

Джерела 24 каналу в ОВА повідомили, що ввечері 16 травня унаслідок ворожого обстрілу селища міського типу Первомайське пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок. Проте, не щастя, обійшлося без людських жертв.

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Також 16 травня російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. По центральному району міста завдали удару з реактивних систем залпового вогню. У результаті цього пошкоджено зупинки громадського транспорту, кілька приватних магазинів, торговельний центр, газопровід та автівки.

Вранці перед цим росіяни влучили ракетою в Інгульський район Миколаєва. Унаслідок цього зайнялася пожежа в меблевому магазині, згорів автомобіль, пошкодилися вікна житлових будинків та газопровід низького тиску.

15 травня ворог атакував з артилерії села Пришиб та Веселе, що належать до Березнегуватської ОТГ. Зокрема, під обстріл потрапили житлові будинки. Внаслідок цього, загинули 2 цивільних у Пришибі, а ще двох було поранено у Веселому.

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