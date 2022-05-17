Водночас українські захисники поступово звільняють нашу землю від окупантів. Від початку війни вони вже ліквідували майже 28 тисяч ворожих військових.
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Навіть на окупованих територіях українці чинять спротив загарбникам
В ОК "Південь" розповіли, що проукраїнські настрої на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини залишаються високими.
Місцеві продовжують відстоювати позицію та доводити, що Херсон – це Україна, а вони – українці. Попри терор та заборони, звитяжні люди руйнують плани ворога завдяки своїм переконанням і стійкості позицій,
– повідомили захисники.
Водночас сили оборони Півдня продовжують виконувати завдання за призначенням та боротися з окупаційними військами. Також захисники закликають мирних українців свідомо ставитися до власної безпеки, дотримуватися алгоритму дій під час повітряної тривоги та обмежень щодо виходу на узбережжя та лісові масиви. Адже це – надійний спосіб вберегти себе для ефективного вкладу в наближення перемоги України.
Дивіться звернення представника ОК "Південь":
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Коротко про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині
- В Херсоні 16 травня лунали вибухи. Стовпи чорного диму бачили майже з усіх районів міста.
- Область з 1 березня перебуває під окупацією, тож там почала наростати гуманітарна криза. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що медикаментів на Херсонщині вистачить ще приблизно на 2 тижні.
- Водночас ЗСУ не дають російським загарбникам розслабитися. Вони б'ють по ворогу з боку Дніпропетровської області, змушуючи його переходити до оборони.
- Також наші бійці 15 травня завдали понад 100 ударів по позиціях росіян. Вони вкотре розтрощили ворожий склад боєприпасів в Чорнобаївці та безліч техніки в Херсонській області.
- Своєю чергою, на Миколаївщині окупанти продовжують обстрілювати населені пункти. До прикладу, вранці 16 травня після чергового ворожого обстрілу Інгульського району Миколаєва виникла пожежа – спалахнули дах магазину та автомобіль Daewoo Lanos, що був припаркований у дворі.
- За словами міського голови Олександра Сєнкевича, пожежа трапилася в магазині меблів. Також пошкодився газопровід низького тиску, а в житлових будинках повибивало вікна.
- Раніше, 14 травня, загарбники теж завдали ракетного удару по Миколаївщині. Ворог намагається зруйнувати промислову інфраструктуру регіону та нищить домівки цивільних людей.
- Днем раніше росіяни також нещадно гатили по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури. За повідомленням Нацполіції, зазнали пошкоджень домівки та автомобілі мирних жителів.
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