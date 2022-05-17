В то же время, украинские защитники постепенно освобождают нашу землю от оккупантов. С начала войны они уже ликвидировали почти 28 тысяч вражеских военных.

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Даже на оккупированных территориях украинцы сопротивляются захватчикам

В ОК "Юг" рассказали, что проукраинские настроения на оккупированных территориях Херсона и Николаева остаются высокими.

Местные продолжают отстаивать позицию и доказывать, что Херсон – это Украина, а они – украинцы. Несмотря на террор и запреты, победоносные люди разрушают планы врага благодаря своим убеждениям и устойчивости позиций,

– сообщили защитники.

В то же время силы обороны Юга продолжают выполнять задачи по назначению и бороться с оккупационными войсками. Также защитники призывают мирных украинцев сознательно относиться к собственной безопасности, соблюдать алгоритм действий во время воздушной тревоги и ограничения выхода на побережье и лесные массивы. Ведь это надежный способ уберечь себя для эффективного вклада в приближение победы Украины.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

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Кратко о ситуации в Херсонской и Николаевской областях

В Херсоне 16 мая раздавались взрывы. Столбы черного дыма видели почти из всех районов города.

Область с 1 марта находится под оккупацией, и там начал нарастать гуманитарный кризис. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что медикаментов в Херсонской области хватит еще примерно на 2 недели.

В то же время ВСУ не дают российским захватчикам расслабиться. Они бьют по врагу со стороны Днепропетровской области, заставляя его переходить к обороне.

Также наши бойцы 15 мая нанесли более 100 ударов по позициям россиян. Они в очередной раз разбили вражеский склад боеприпасов в Чернобаевке и множество техники в Херсонской области.

В свою очередь, в Николаевской области оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты. К примеру, утром 16 мая после очередного вражеского обстрела Ингульского района Николаева возник пожар – вспыхнули крыша магазина и автомобиль Daewoo Lanos, припаркованный во дворе.

По словам городского головы Александра Сенкевича, пожар произошел в магазине мебели. Также повредился газопровод низкого давления, а в жилых домах выбило окна.

Ранее, 14 мая, захватчики тоже нанесли ракетный удар по Николаевщине. Враг пытается разрушить промышленную инфраструктуру региона и уничтожает дома гражданских людей.

Днем ранее россияне также беспощадно били по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. По сообщению Нацполиции, получили повреждения дома и автомобили мирных жителей.

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