Оперативную информацию о ситуации на юге Украины по состоянию на утро 16 мая сообщили в оперативном командовании "Юг". Вооруженные Силы Украины вместе со всеми силами обороны мужественно защищают свою Родину от нашествия захватчиков из России.

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По данным ОК "Юг", военнослужащие российской армии продолжают укрепляться на занятых рубежах Херсонской и Николаевской областей. Активные наступательные действия они не ведут.

В то же время, ракетно-артиллерийские подразделения украинских войск вместе с авиацией нанесли более 100 ударов по российским позициям. И пусть Херсонская область находится под временной оккупацией, наши войска и туда добраться могут.

Вооруженные Силы Украины феерически презентовали юбилейную 20 серию Чернобаевки с уничтожением состава боеприпасов.

Какие потери понесли россияне в Херсонской области за последние сутки:

личный состав – 75 человек

техника – 20 единиц

буксировочная гаубица – 4 единицы

самоходная гаубица "Мста-С" – 2 единицы

минометный комплекс – 4 единицы

бронированная техника – 2 единицы

автомобильная техника – 4 единицы

мастерская технического обслуживания – 2 штуки

БПЛА – 1 единица

В частности, в оперативном командовании "Юг" рассказали, что в Одесской области обнаружили две морские вражеские якорные мины. Их принесло вплотную к побережью штормовой погодой. Специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил обезвредили, изъяли и путем подрыва в безопасном месте уничтожили морские мины.

Там также отметили угрозу ракетных ударов и вероятность высадки вражеского десанта. ОК "Юг" просит не пренебрегать мерами безопасности, соблюдать установленные ограничения по запрету посещения заминированного побережья и прибрежных вод.

ВСУ мастерски истребляет врага: последние новости

В Запорожье за сутки 15 мая, украинские бойцы ликвидировали 37 российских военнослужащих, еще 54 ранили. Также ВСУ уничтожили много вражеской техники, среди которой – боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня "Град".

Во время переправы через Северский Донец, что на Луганщине, россияне попали под прицел украинских войск. Потери врага являются одними из самых масштабных с начала войны. По данным Института изучения войны, в ходе этой провальной для России операции были убиты или ранены 485 российских солдат и уничтожены более 80 единиц техники.

Артиллеристы 59 бригады показали видео, где они ярко и эффектно разбивают технику врага. "Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой", – подписали бойцы.

Украинская авиация мощно ударила по переправе россиян через реку Ингулец. Зенитные ракеты Воздушных сил за 15 мая сбили две крылатые ракеты, три беспилотных летательных аппарата "Орлан-10", российский вертолет Ка-52.

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