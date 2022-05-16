Об этом сообщили в оперативной сводке Воздушных сил за 15 мая. Там также перечислили, какую технику неприятеля удалось уничтожить за сутки.

К теме Ракетный удар по Львовщине, фосфорные бомбы на "Азовстали": основное за 81 день войны

Также атаковали позиции, скопления и колонны

Пока не обнародуют данные относительно точки переправа вражеских войск, которую атаковала украинская ударная авиация. Река Ингулец протекает на Юге Украины.

Штурмовики и бомбардировщики ВСУ также наносили ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению их войск. Атакованы были и колонны вражеской техники.