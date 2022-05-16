Про це повідомили в оперативному зведенні Повітряних сил за 15 травня. Там також перерахували техніку ворога, яку вдалося знищити впродовж доби.

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Також атакували позиції, скупчення та колони

Наразі не оприлюднюють дані щодо точки переправа ворожих військ, яку атакувала українська ударна авіація. Річка Інгулець протікає на Півдні України.

Штурмовики та бомбардувальники ЗСУ також завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню їхніх військ. Атаковані були й колони ворожої техніки.

Водночас винищувачі Повітряних сил продовжують патрулювання повітряного простору України. Це необхідно, щоб не дати Росії навіть найменшого шансу контролювати наше небо.

Зенітні ракети Повітряних Сил 15 травня збили:

дві крилаті ракети;

три безпілотні літальні апарати "Орлан-10"

російський вертоліт Ка-52.

Збивали повітряні цілі із землі

Продовжила ефективно працювати й протиповітряна оборона Сухопутних військ. Нашим захисникам у цей день вдалося збити із землі: