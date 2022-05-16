Соответствующую информацию обнародовали на официальной странице 59 бригады. Их артиллеристы полностью разбили врага, который зашел на Украинскую землю.

Заметьте Авиация ударила по переправе оккупантов через Ингулец: главное об успехах Воздушных сил за сутки

Наши бойцы наголову разбили технику врага

Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадали наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой,

– объяснили в 59 бригаде.

Добавили, что наши бойцы указали им единственно верное направление – вслед за кораблем.

"Ибо нечего по сеяному…", – добавили военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

Наши артиллеристы полностью разбили технику российских оккупантов: смотрите видео

С начала войны на Украинской земле пало более 27 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного нападения России, то есть с 24 февраля, россияне потеряли десятки тысяч единиц техники и личного состава. По состоянию на утро 15 мая враг потерял:

личного состава – 27 400 (+200) человек;

танков – 1220 (+2) единиц;

боевых бронированных машин – 2958 (+24) единиц;

артиллерийских систем – 555 (+4) единиц;

РСЗО – 195 единиц;

средств ПВО – 89 (+1) единиц;

самолетов – 200 единиц;

вертолетов – 164 (+1) единицы;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2087 (+28) единиц;

кораблей/катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5) единиц;

специальной техники – 42 единицы;

крылатых ракет – 95 единиц.

Коротко о потерях врага на территории Украины

15 мая Вооруженные Силы Украины завоевали очередной трофей – российский танк Т-72Б3. Именно поэтому совсем скоро российские враги почувствуют на себе огонь своего же оружия.

В Минобороны Великобритании рассказали, что российские оккупанты потеряли в Украине треть из своих наземных боевых сил. В ведомстве объяснили, что задержки в наступательных действиях россиян почти наверняка еще больше усилятся. Причина – отсутствие доступа к оборудованию и высоким технологиям, средствам слежения и разведывательным дронам.

15 мая в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что некоторые российские подразделения разбиты почти полностью – их комплектация уже составляет менее 20%. Более того, из-за потерь возле Попасной враг не может сам двигаться. Поэтому подразделения российских десантников объединялись с силами боевиков частных военных компаний. Однако добавили – особыми успехами они похвастаться не могут.

Смотрите также – Жданов назвал направление, за которое до последнего будет биться Россия: видео