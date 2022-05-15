Продолжаются 81 сутки героической борьбы украинского народа и ВСУ с российскими оккупантами. Наши защитники мужественно удерживают оборону и освобождают наши земли от россиян.

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Сафари продолжается

Украинские защитники не только уничтожают российских оккупантов вместе с их машинами, но и захватывают российскую боевую технику и направляют ее против врага.

Воинам ВСУ удалось получить очередной трофей – танк Т-72Б3. Уже совсем скоро рашисты почувствуют на своей шкуре огонь своего же оружия.

Новости с фронта: коротко о последних событиях

НАТО готовит документ Стратегической концепции, в котором собирается назвать действия России "прямой угрозой". Ожидается, что это должно побудить к большей поддержке дружественных и соседних с НАТО стран, в том числе Украины. Также предполагается налаживание отношений Альянса с россиянами в будущем, но только в случае кардинального изменения поведения агрессора.

Жители Мариуполя погибают не только из-за постоянных российских обстрелов и бомбардировок, жизнь мирных людей стали забирать последствия оккупации. В городе зафиксировали очень высокий уровень смертности, люди погибают из-за антисанитарии, отсутствия иммунитета в результате голода, медицинского сервиса в Мариуполе нет. Даже несмотря на такую ужасную картину россияне не пропускают гуманитарную помощь от Украины, которая помогла бы спасти жизнь многих людей.

В армии российских оккупантов очень большие проблемы с пополнением своих рядов из-за безумных потерь, которые они понесли в Украине. Скрытая мобилизация не дает результатов – новости о безумных потерях разлетелись по России. Также все узнали о том, что командование воспринимает личный состав исключительно как пушечное мясо. Наемники, на которых надеялись оккупанты, тоже испугались активных боевых действий против ВСУ. Кремль принимает крайние меры и проводит принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях.

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