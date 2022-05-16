Очередной разгром российским оккупантам в Чернобаевке анонсировал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информацию о разгроме подтвердил.

В тему ВСУ 20 раз успешно ударили по Чернобаевке, – Арестович

Силы обороны нанесли удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка. Враг понес потери в живой силе и технике. Количество уточняется,

– сообщили в Генштабе.

Также там рассказали об активности врага на Южнобужском направлении в целом. Российские захватчики там не слишком активны. Но при этом они подло обстреливают наши позиции.

Как рассказывал Арестович, удар наших Вооруженных Сил по позициям российских оккупантов в Чернобаевке был еще в 12:00 15 мая. По состоянию на 13:00, там до сих пор детонировали боеприпасы.

ВСУ устроили врагу несколько "Чернобаевок"

Разгром россиян в селе Херсонской области уже стал легендарным. Украинцы в шутку называют такие удары "сериалом" от наших мужественных защитников. Но, кажется, российские захватчики ничему не учатся. Ведь кроме Чернобаевки наши ВСУ разбивают их по несколько раз подряд еще как минимум в двух местах.

Второй Чернобаевкой назвали поселок Белогоровка в Луганской области. Там российские оккупанты пытаются строить переправу через реку Северский Донец. Еще ни разу попытка не была успешной. Там враг терпит большие потери живой силы и техники. Поговаривают, что в этом эпизоде россияне уже понесли наибольшие потери с начала войны. Наши воины там даже потопили их катер.

Появилась в ходе войны с Россией еще и так называемая морская Чернобаевка. Речь идет о боевых баталиях на острове Змеиный. Украинские воины там умело наносят удары распиаренному Черноморскому флоту россиян. Остров важен стратегически, поэтому Украина будет воевать за него до последнего и не уступит. Там уже потопили российские катера, уничтожили пункт управления и радиолокационный пункт врага.

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