Черговий розгром російським окупантам у Чорнобаївці анонсував радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Генеральний штаб Збройних сил України інформацію про розбиття підтвердив.

До теми ЗСУ 20 раз успішно вдарили по Чорнобаївці, – Арестович

Сили оборони завдали удару по позиціях ворога у районі населеного пункту Чорнобаївка. Ворог зазнав утрат в живій силі та техніці. Кількість уточнюється,

– повідомили в Генштабі.

Також там розповіли про активність ворога на Південнобузькому напрямку загалом. Російські загарбники там є не надто активними. Але при цьому вони підло обстрілюють наші позиції.

Як розповідав Арестович, удар наших Збройних Сил по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці був ще о 12:00 15 травня. Станом на 13:00 там досі детонували боєприпаси.

ЗСУ влаштували ворогу кілька "Чорнобаївок"

Розгром росіян у селі на Херсонщині вже став легендарним. Українці жартома називають такі удари "серіалом" від наших мужніх захисників. Але, здається, російські загарбники нічому не вчаться. Адже, окрім Чорнобаївки, наші ЗСУ розбивають їх по кілька разів підряд ще як мінімум у двох місцях.

Другою Чорнобаївкою назвали селище Білогорівка на Луганщині. Там російські окупанти намагаються будувати переправу через річку Сіверський Донець. Ще жодного разу спроба не була успішною. Там ворог зазнає великих втрат живої сили та техніки. Подейкують, що в цьому епізоді росіяни вже зазнали найбільших втрат з початку війни. Наші воїни там навіть потопили їхній катер.

З'явилась в ході війни з Росією ще й так звана морська Чорнобаївка. Мовиться про бойові баталії на острові Зміїний. Українські воїни там вправно завдають ударів розпіареному Чорноморському флоту росіян. Острів важливий стратегічно, тому Україна воюватиме за нього до останнього й не поступиться. Там вже потопили російські катери, знищили пункт управління та радіолокаційний пункт ворога.

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